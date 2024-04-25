Fırtına finale göz kırptı

'KUPA TRABZON'A GELECEK'
49. dakikada fileleri sarsarak takımını rahatlatan Fountas, 57'de sakatlanarak oyundan çıktı. Maç sonrası durumunun ciddi olmadığını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Çok istiyoruz, o kupa Trabzon'a gelecek"
dedi.
VİSCA'NIN ALTIN SEZONU
Karagümrük ağlarını sarsan Visca, Trabzonspor formasıyla en çok gol attığı sezonu egale etti. Fileleri 6 defa havalandıran Bosnalı yıldız, ilk geldiği 2021-22'nin devre arasında da aynı sayıda gol kaydetmişti. Fountas'ın golünde asist de yapan 34 yaşındaki oyuncu, ağları 1 kez daha bulursa Fırtına'da en golcü sezonunu yaşayacak.
'HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM'
Enis
Destan sosyal medya hesabından özür açıklaması yaptı: "Pozisyon anının etkisiyle hiç yapmamam gereken bir hatayla takımımı yalnız bıraktığım için büyük bir üzüntü içerisindeyim. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum."
DENSWIL HASRETİ BİTİRDİ
TRABZON'UN stoperi Stefano Denswil, Karagümrük karşısında bu sezon 24. müsabakasında 2. golünü ağlara yolladı. Ligin ilk haftasında 11 Ağustos'taki maçta Antalya'yı avlayan deneyimli savunmacı, tam 257 gün sonra (8 ay-1 hafta-6 gün) golle tanıştı. Bordo-mavili formayla ise fileleri toplamda 3. defa buldu.