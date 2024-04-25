Fırtına finale göz kırptı

49. dakikada fileleri sarsarak takımını rahatlatan Fountas, 57'de sakatlanarak oyundan çıktı. Maç sonrası durumunun ciddi olmadığını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu,dedi.Karagümrük ağlarını sarsan Visca, Trabzonspor formasıyla en çok gol attığı sezonu egale etti. Fileleri 6 defa havalandıran Bosnalı yıldız, ilk geldiği 2021-22'nin devre arasında da aynı sayıda gol kaydetmişti.EnisDestan sosyal medya hesabından özür açıklaması yaptı: "Pozisyon anının etkisiyle hiç yapmamam gereken bir hatayla takımımı yalnız bıraktığım için büyük bir üzüntü içerisindeyim. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum."TRABZON'UN stoperi Stefano Denswil, Karagümrük karşısında bu sezon 24. müsabakasında 2. golünü ağlara yolladı. Ligin ilk haftasında 11 Ağustos'taki maçta Antalya'yı avlayan deneyimli savunmacı, tam 257 gün sonra (8 ay-1 hafta-6 gün) golle tanıştı. Bordo-mavili formayla ise fileleri toplamda 3. defa buldu.