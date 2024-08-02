Fırtına tam yol

DENİS Draguş, takımın tur atlamasına katkı vermenin mutluluğunu iki kat artırdığını söyledi. Rumen yıldız, "Şu anda bir adım attık. Daha yolun başındayız. Bizi uzun bir maraton bekliyor. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aramıza katılan oyuncularla birlikte zaman içerisinde çok iyi olacağız. Çok başarılı bir sezon geçireceğimizden eminim" dedi.Slovakya'daki ilk karşılaşmada beklentileri karşılamayan ve 67. dakikada Abdullah Avcı tarafından kenara alınan Denis Draguş, ikinci maçında golle buluştu. Rumen yıldız, Edin Visca'nın asistinde topa klas bir vuruş yaparak rakip ağları sarstı.iki karşılaşmada da başarılı bir performans sergileyen Cihan Çanak, ilk defa taraftarın karşısına çıktığını, bu nedenle de çok heyecanlı olduğunu söyledi. Cihan, "Gencim ama 70 tane profesyonel maçın var. İlk yarı bizim için zordu. İkinci yarıda iyi oynadık ve sonuca gitmesini bildik. Kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.Bordo-mavili taraftarlar, geçen sezon uygulanan 4 maçlık seyircisiz oynama cezasının ardından Ruzomberok karşılaşması ile birlikte geri döndü. Trabzonsporlu futbolseverler, satışa sunulan biletlerin büyük bir bölümünü tüketirken mücadele boyunca hiç susmadan takımı destekledi.