Geleceğe yatırım!

Gelecek sezonun iskeletini oluşturmak isteyen teknik direktör Nenad Bjelica, yeni sezonda takımda kalacak veya kalması muhtemel isimlere süre verme kararı aldı. Son haftalardaforma şansı tanımayan, kiralık sözleşmesi sona erecek olankadroya almayan, bir başka kiralık oyuncuise sonradan formayı veren Bjelica, yine ayrılma ihtimali olan isimlerden Gomez'i de keserek daha çok Umut Bozok'a görev vermişti. Hırvat teknik adamın kalan haftalarda da bu tercihlerine devam edeceği ve en önemli arzusunun gelecek sezon için kadroda bir iskelet oluşturmak olduğu öğrenildi. Bjelica bu konuyla ilgili olarak da net bir açıklama yaparak,ifadelerini kullandı.BORDO-mavili takımda son haftalarda üçlü savunmanın solunda görev yapan Eren Elmalı, Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle ceza sınırına ulaşarak cezalı duruma düştü. Bu oyuncunun yokluğunda Bjelica'nın Karagümrük maçında o bölgede genç oyuncu Arif Boşluk'a formayı vermesi bekleniyor.