Güç bizde olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında hem maça hem de oluşturmak istedikleri takıma dair açıklamalar yaptı. Sözlerine transferlerin önemli bir bölümünü kampa yetiştiren yönetime teşekkür ederek başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sezonu erken açtık. Tam bir ay oldu. 27 gün izin yaptık ama bunun yarısında da aktif dinlenmeyle çalıştık.Daha güçlü, temaslı, agresif oynayan, savunmada dikkatli, hücumda yaratıcı olan, sürekli üreten bir Trabzonspor'u taraftarımıza izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.bombaları art arda patlatarak 7 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor, 8. takviyesini bir dünya yıldızı ile yaptı ve Atletico Madrid'den Stefan Savic'i renklerine bağladı.Taraftarın büyük bir coşkuyla karşıladığı 33 yaşındaki oyuncu, ilk üçlüsünü çektirdi. Savic, defans hattının yeni lideri olacak.