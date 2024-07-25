Güç bizde olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında hem maça hem de oluşturmak istedikleri takıma dair açıklamalar yaptı. Sözlerine transferlerin önemli bir bölümünü kampa yetiştiren yönetime teşekkür ederek başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sezonu erken açtık. Tam bir ay oldu. 27 gün izin yaptık ama bunun yarısında da aktif dinlenmeyle çalıştık. Eksik kalan yerleri de tamamladığımızda çok daha iyi şekilde çalışacağız.
Daha güçlü, temaslı, agresif oynayan, savunmada dikkatli, hücumda yaratıcı olan, sürekli üreten bir Trabzonspor'u taraftarımıza izletmek istiyoruz. Trabzonspor hem içeride hem dışarıda her maçını kazanmaya oynar. Ruzomberok karşısında iyi bir sonuç olarak dönmek istiyoruz
" ifadelerini kullandı.
YENİ SAVUNMA BAKANI GELDİ
TRANSFERDE
bombaları art arda patlatarak 7 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor, 8. takviyesini bir dünya yıldızı ile yaptı ve Atletico Madrid'den Stefan Savic'i renklerine bağladı. 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Karadağlı stoper, dün akşam Trabzon'a indi ve yer yerinden oynadı.
Taraftarın büyük bir coşkuyla karşıladığı 33 yaşındaki oyuncu, ilk üçlüsünü çektirdi. Savic, defans hattının yeni lideri olacak.