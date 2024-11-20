İbrahim Yattara Trabzon’a dönüyor

Bordo-mavililerin efsane futbolcularından İbrahim Yattara, kulübe geri dönüyor. 2003-2011 sezonları arasında Karadeniz ekibinde forma giyen, futbolu ve tavırlarıyla taraftarların gönlünde taht turan 44 yaşındaki eski oyuncunun bugün saat 19.55'te şehirde olması bekleniyor. Gelir gelmez teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek görüşecek olan Yattara'nın yardımcı antrenör mü yoksa başka bir pozisyonda mı olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bordo-mavili ekipte toplam 8 yıl oynayan Yattara, mücadele ettiği 232 maçta 38 gol, 79 asist gerçekleştirdi. Yattara, aktif futbola veda ettikten sonra teknik direktörlük ve antrenörlük kariyerine yöneldi.