İsimler farklı gelenek aynı

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alan Trabzonspor, 10 puan topladı. Karadeniz ekibi söz konusu 5 maçın 4'ünde ise kalesini gole kapattı. Fırtına gollerin tamamını Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maçta yedi. İlk hafta İstanbulspor müsabakasında sağ bekte Larsen, merkezdesol bekte ise Eren görev yaptı. 2. haftadaki Hatayspor maçında Dorukhan sakatlığı nedeniyle oynayamazken,3'üncü haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında ise yine aynı isimlerle başlayanDördüncü haftadaki Galatasaray maçında Uğurcan'ın sakatlığı nedeniylekaleyi devraldı. Savunmada iseikilisi oynadı. Son Ümraniye deplasmanına yine Muhammet çıkarken savunmanın sağında Dorukhan, merkezde Bartra ve Denswil, sol bekte Eren görev aldı. Trabzonspor'un 5 maçında da savunmada sürekli farklı oyuncular forma giyse de