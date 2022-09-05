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Giriş Tarihi: 5.9.2022

İsimler farklı gelenek aynı

YUNUS EMRE SEL
İsimler farklı gelenek aynı

Söz konusu maçlara sadece iki kez aynı defans hattıyla sahaya çıkabilen bordo-mavililer, son iki hafta kaleci Uğurcan’ın sakatlanmasıyla bir darbe daha yedi. Ancak onun yerine oynayan Muhammet Taha da kalesinde devleşti

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alan Trabzonspor, 10 puan topladı. Karadeniz ekibi söz konusu 5 maçın 4'ünde ise kalesini gole kapattı. Fırtına gollerin tamamını Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maçta yedi. İlk hafta İstanbulspor müsabakasında sağ bekte Larsen, merkezde Hugo- Dorukhan sol bekte ise Eren görev yaptı. 2. haftadaki Hatayspor maçında Dorukhan sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Denswil stopere geçti. 3'üncü haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında ise yine aynı isimlerle başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasında Hugo-Bartra değişikliği yapmıştı.

BIR TEK ANTALYASPOR MAÇI...
Dördüncü haftadaki Galatasaray maçında Uğurcan'ın sakatlığı nedeniyle Muhammet Taha Tepe kaleyi devraldı. Savunmada ise Bartra-Hugo ikilisi oynadı. Son Ümraniye deplasmanına yine Muhammet çıkarken savunmanın sağında Dorukhan, merkezde Bartra ve Denswil, sol bekte Eren görev aldı. Trabzonspor'un 5 maçında da savunmada sürekli farklı oyuncular forma giyse de Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşması hariç kaleye duvar örülmesi başarılı bir istatistik olarak öne çıktı.

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İsimler farklı gelenek aynı
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