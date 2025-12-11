Kaptandan müjde var

Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle en son 1 Kasım tarihinde oynanan Galatasaray maçında forma giymişti.Beşiktaş karşılaşmasında sahalara dönmek istiyor. Tecrübeli oyuncunun sakatlığını çok büyük oranda atlattığı ve bu hafta içerisinde yapılacak olan antrenmanlarla kendisini deneyeceği öğrenildi. Fiziksel olarak iyi durumda olması halinde teknik ekip, Savic'i zorlu mücadelede 11'de sahaya sürecek.