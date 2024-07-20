Kartal projesiyle zirveye çıkacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da Gündem Özel programının konuğuydu. Yeni sezon öncesi yapılan transferler, kulübün ekonomik durumu, yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve hakemler ile ilgili konuşan Doğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Kartal arazisi ile alakalı önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağız. Bu arazi bize 29 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız İBB başkanıyken verildi. Tek arazidir kulübümüze verilen bu. İstanbul takımları gibi değiliz yani…
Bu projeyle Trabzonspor'un borcunu ciddi anlamda düşüreceğiz. Bankalar Birliği anlaşmasından da çıkacağız Kartal işini çözünce. Trabzonspor'u, geldiğimiz gün söylediğimiz gibi ekonomik anlamda bağımsız, akademisiyle dünyaya örnek, devamlı zirve mücadelesi içerisinde olan kurumsal bir yapıya inşallah önümüzdeki dönemde kavuşturacağız."
CUMHURBAŞKANIMIZ YİNE FUTBOLUN YANINDA
"Sağolsun yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi futbolun yanındaki duruşunu gösterdi. Bu önemli arazinin tekrar Trabzonspor'a tahsisi konusunda talimatını verdi.
Kendisine teşekkür ediyorum. Yine Murat Kurum bakanımız sağolsun gelir gelmez süreci hızlandırdı, teşekkür ediyorum kendisine."
BERAT ALBAYRAK'A KATKILARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
"Önemli bir teşekkür de Sayın Berat Albayrak'a yapmak istiyorum. Sadece bu konu değil, diğer tüm konularda Trabzonspor'un yanında oldu. Her zaman Trabzon'a ve Trabzonspor'a sahip çıktı. Dostluğunu, arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi. Çok önemli katkıları oldu. Trabzonspor başkanı olarak ona çok teşekkür ederim."
HACIOSMANOĞLU ADALETİ SAĞLAR
"Hakem işi başlı başına bir kaos haline geldi. Hakemlerin kendilerine çekidüzen vermesi lazım. TFF Başkanı'nın, verdiği sözlerin arkasında durması gerekiyor. İbrahim Bey'in duruşunun bu konuda net olacağını düşünüyorum. Herkes için adaletten bahsediyor. Ben bu konuları çözeceğine inanıyorum."
BİZE DOKUNURSAN HER ŞEY OLABİLİR!
"Samsun bizim komşumuz, değerli arkadaşlarımız var. Başkanıyla konuştuk, 'Söylemlerimde bir yanlış anlaşılma oldu, niyetim bu değildi' dedi. Ben de niyetine inanıyorum. Samsun bizim her zaman ligde görmek istediğimiz bir kulüp. Trabzonluya dokunmazsan hiçbir şey olmaz. Ama bize dokunursan da her şey olabilir…"
ORTA SAHADA ÜÇ İSİMLE TEMAS VAR
"Tahminim 5 veya 6 transfer daha olacak. Lider stoper görüşmelerimiz var. Orta sahada da var. Muhammed Cham'da oyuncuyla alakalı problemimiz yok. Kulübü 10 milyon Euro istiyordu ama düşürdüler. Biteceğini düşünüyorum ben.
Daha agresif, koşan bir yapıya dönüşecek Trabzonspor kadrosu. 3 orta sahayla görüşüyoruz Cham dahil... 1 tanesi bilinen, yerli bir isim. Ama bu isimler 34-35 yaşında olmayacak. Genç oyunculara bakıyoruz. Stoperi inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız.
Pazartesi günü inşallah diğer oyuncuyu da getireceğiz. Ayrılıklar konusunda da gelişmeler olacak."
2 FORVET BİRDEN!
"Onuachu Trabzon şehrini çok sevdi, ailesi de öyle. Kalmak istediğini tekrarlıyor. Kulübüyle rakam farkı vardı ama aşağı iniyorlar. Biz de yukarı çıkıyoruz. İmza olmadığı müddetçe bitti diyemeyiz ama olumlu ilerliyoruz. Önümüzdeki günlerde Trabzonspor forması giydirmek istiyoruz. B planı da var ama basında adı geçmeyen önemli bir santrfor. İkisini de alma durumumuz var. O da pivot bir santrfor. Herkesin bildiği, dünyada bilinen bir santrforla görüşüyoruz. İki oyuncu da şu an ilerliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde ikisi veya en azından birini kadroya katmak istiyoruz."
MENDY KALACAK
"Mendy'ye teklifler var ama vermeyi düşünmediğimiz bir oyuncu. 15 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelirse ancak düşünebiliriz. Gomez ile eskiden kalan bir anlaşma vardı, devam ediyor. Onunla alakalı bir sıkıntı var ve görüşüyoruz. İnşallah en kısa zamanda çözeceğiz. Uğurcan Çakır şu an kampta. Avrupa'da oynamak istediğini söylüyordu. Biz de gerçekleştirmek için Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden biri isterse gitmesine kolaylık sağlayacağız ama gelen bir teklif yok.
Şu an için bizimle devam edecek diye planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir gelişme olursa tekrar planlama yapacağız."
KASAYA 120 MİLYON EURO PARA KOYDUK
"Trabzonspor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarına imza attık. Kulübe karşılıksız 120 milyon Euro'ya yakın para soktuk. Bu Trabzonspor tarihinde olmayan bir şey. Hem kol hem de sırt sponsorlukları için görüşmeler yapıyoruz. Önümüzdeki yıl sahada mücadele ortaya koyan bir takım olacak ve yeni bir zirve yürüyüşünün içinde olacağız."