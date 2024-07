Kartal projesiyle zirveye çıkacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da Gündem Özel programının konuğuydu. Yeni sezon öncesi yapılan transferler, kulübün ekonomik durumu, yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve hakemler ile ilgili konuşan Doğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Kartal arazisi ile alakalı önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağız.Bu projeyle Trabzonspor'un borcunu ciddi anlamda düşüreceğiz. Bankalar Birliği anlaşmasından da çıkacağız Kartal işini çözünce. Trabzonspor'u, geldiğimiz gün söylediğimiz gibi ekonomik anlamda bağımsız, akademisiyle dünyaya örnek, devamlı zirve mücadelesi içerisinde olan kurumsal bir yapıya inşallah önümüzdeki dönemde kavuşturacağız.""Sağolsun yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi futbolun yanındaki duruşunu gösterdi.Kendisine teşekkür ediyorum. Yine Murat Kurum bakanımız sağolsun gelir gelmez süreci hızlandırdı, teşekkür ediyorum kendisine.""Önemli bir teşekkür de Sayın Berat Albayrak'a yapmak istiyorum. Sadece bu konu değil, diğer tüm konularda Trabzonspor'un yanında oldu. Her zaman Trabzon'a ve Trabzonspor'a sahip çıktı. Dostluğunu, arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi. Çok önemli katkıları oldu. Trabzonspor başkanı olarak ona çok teşekkür ederim.""Hakem işi başlı başına bir kaos haline geldi. Hakemlerin kendilerine çekidüzen vermesi lazım. TFF Başkanı'nın, verdiği sözlerin arkasında durması gerekiyor. İbrahim Bey'in duruşunun bu konuda net olacağını düşünüyorum. Herkes için adaletten bahsediyor. Ben bu konuları çözeceğine inanıyorum.""Samsun bizim komşumuz, değerli arkadaşlarımız var. Başkanıyla konuştuk, 'Söylemlerimde bir yanlış anlaşılma oldu, niyetim bu değildi' dedi. Ben de niyetine inanıyorum. Samsun bizim her zaman ligde görmek istediğimiz bir kulüp. Trabzonluya dokunmazsan hiçbir şey olmaz. Ama bize dokunursan da her şey olabilir…""Tahminim 5 veya 6 transfer daha olacak. Lider stoper görüşmelerimiz var. Orta sahada da var. Muhammed Cham'da oyuncuyla alakalı problemimiz yok.Daha agresif, koşan bir yapıya dönüşecek Trabzonspor kadrosu. 3 orta sahayla görüşüyoruz Cham dahil...Pazartesi günü inşallah diğer oyuncuyu da getireceğiz. Ayrılıklar konusunda da gelişmeler olacak.""Onuachu Trabzon şehrini çok sevdi, ailesi de öyle. Kalmak istediğini tekrarlıyor. Kulübüyle rakam farkı vardı ama aşağı iniyorlar. Biz de yukarı çıkıyoruz. İmza olmadığı müddetçe bitti diyemeyiz ama olumlu ilerliyoruz. Önümüzdeki günlerde Trabzonspor forması giydirmek istiyoruz. B planı da var ama basında adı geçmeyen önemli bir santrfor. İkisini de alma durumumuz var. O da pivot bir santrfor. Herkesin bildiği, dünyada bilinen bir santrforla görüşüyoruz. İki oyuncu da şu an ilerliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde ikisi veya en azından birini kadroya katmak istiyoruz.""Mendy'ye teklifler var ama vermeyi düşünmediğimiz bir oyuncu. 15 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelirse ancak düşünebiliriz. Gomez ile eskiden kalan bir anlaşma vardı, devam ediyor. Onunla alakalı bir sıkıntı var ve görüşüyoruz. İnşallah en kısa zamanda çözeceğiz. Uğurcan Çakır şu an kampta.Şu an için bizimle devam edecek diye planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir gelişme olursa tekrar planlama yapacağız.""Trabzonspor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarına imza attık. Kulübe karşılıksız 120 milyon Euro'ya yakın para soktuk. Bu Trabzonspor tarihinde olmayan bir şey. Hem kol hem de sırt sponsorlukları için görüşmeler yapıyoruz. Önümüzdeki yıl sahada mücadele ortaya koyan bir takım olacak ve yeni bir zirve yürüyüşünün içinde olacağız."