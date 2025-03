Kochorashvılı’ye yakın takıp

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bir yandan takımı toparlamanın mücadelesini verirken diğer yandan da yeni sezon planlamasına emek harcıyor. Milli arada scout ekiplerinin rapor ettiği isimleri değerlendiren Tekke'nin, özellikle Giorgi Kochorashvili'yi izlediği belirtildi. Gürcistan'ın Ermenistan'ı 3-0 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi playoff maçında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, 1 de gol attı. Oyuncunun bu karşılaşmada bordo-mavililer tarafından yakın takibe alındığı belirtildi. Levante ile La Liga 2'de boy gösteren Kochorashvili, 25 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

FIRTINA'DAN FARKINDALIK

TRABZONSPOR'UN, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçında down sendromlu bireylerin seremoniye çıkacağı bildirildi. Bordo-mavili kulübün genel sekreteri Sami Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün önemine değinerek "Trabzonspor olarak sporun birleştirici gücüne inanıyor ve toplumun her bireyi için farkındalık oluşturmanın önemini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.