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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Masouras aşkı bitmedi

YUNUS EMRE SEL
Masouras aşkı bitmedi

28 yaşındaki futbolcunun kulübü Olympiakos, bordo-mavililerin önerdiği 3.5 milyon Euro’yu kabul etmedi. Ancak Masouras’ın istekli tavrı nedeniyle kış döneminde bir hamle daha yapılacak

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için ciddi çaba sarf ettiği Georgios Masouaras başka bahara kaldı. Kanat oyuncusu, kulübüne ayrılma isteğini iletti. Ayrıca devreye Bakasetas da girdi. Ancak Olympiakos, Trabzonspor'un önerdiği 3.5 milyon Euro'yu az bulurken taksitlendirme şartını da kabul etmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bordo- mavili takımın teknik direktörlüğüne getirildiği günden bu yana adı bordo-mavililer ile anılan Masouras için önümüzdeki transfer dönemi içerisinde yeniden bir girişim yapılacak.

LAHTİMİ KAZA YAPTI
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi. Bordo-mavililerin geleceğe yatırım amacıyla Fas kulüplerinden FUS Rabat'tan aldığı 21 yaşındaki kanat oyuncusu, antrenmandan çıktıktan sonra otomobili ile havalimanı mevkisine giderken Gürcistan plakalı bir tır ile çarpıştı. Arabasında hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı.

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Masouras aşkı bitmedi
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