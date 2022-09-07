Masouras aşkı bitmedi

28 yaşındaki futbolcunun kulübü Olympiakos, bordo-mavililerin önerdiği 3.5 milyon Euro’yu kabul etmedi. Ancak Masouras’ın istekli tavrı nedeniyle kış döneminde bir hamle daha yapılacak
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için ciddi çaba sarf ettiği Georgios Masouaras başka bahara kaldı. Kanat oyuncusu, kulübüne ayrılma isteğini iletti. Ayrıca devreye Bakasetas da girdi. Ancak Olympiakos, Trabzonspor'un önerdiği 3.5 milyon Euro'yu az bulurkentaksitlendirme şartını da kabuletmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bordo- mavili takımın teknik direktörlüğüne getirildiği günden bu yana adı bordo-mavililer ile anılan Masouras içinönümüzdeki transferdönemi içerisindeyeniden birgirişim yapılacak.
LAHTİMİ KAZA YAPTI
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi. Bordo-mavililerin geleceğe yatırım amacıyla Fas kulüplerinden FUS Rabat'tan aldığı 21 yaşındaki kanat oyuncusu, antrenmandan çıktıktan sonra otomobili ile havalimanı mevkisine giderken Gürcistan plakalı bir tır ile çarpıştı. Arabasında hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı.