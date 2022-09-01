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Giriş Tarihi: 1.9.2022

Maxi Gomez’i fırtına kaptı

YUNUS EMRE SEL
Maxi Gomez’i fırtına kaptı

Çok gizli yürütülen operasyonda bordo-mavililer 26 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma yaptı. Gomez bugün özel uçakla Trabzon’a gelip resmi imzayı atacak

Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrası forvet arayışlarına başlayan Trabzonspor, dün sürpriz bir hamle yaptı ve rotasını Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre meşgul eden Maxi Gomez çevirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayını alan bordo-mavili yönetim, 26 yaşındaki Uruguaylı golcü için hemen girişimlere başladı. Kulübü ve oyuncuyla yapılan görüşmeler beklendiğinden daha olumlu ilerlerken Fırtına, Gomez transferinde kısa sürede mutlu sona ulaştı.

SATIŞTAN PAY VERECEK
Trabzonspor'un, tecrübeli futbolcu için İspanyol kulübü Valencia'ya, 4 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonaki satıştan pay ödeyeceği belirtildi. Mukavelede bonusların da olduğu vurgulandı. Maxi Gomez'le de 3 yıllık anlaşma yapıldı. Yıldız oyuncu özel uçakla bugün Trabzon'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 4 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 109 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

TARAFTARA VEDA KISMET TRABZON'A!
Gomez, Valencia'nın pazartesi günü evinde oynadığı son maçında statta ailesiyle veda fotoğrafları çektirirken Fenerbahçe yerine Trabzon'un yolunu tuttu. İspanya'da Celta Vigo ile Valencia formaları giyen yıldız futbolcu, La Liga serüveninde 167 maçta forma giyerken 52 gol atıp, 21 asist üretti. Uruguay Milli Takımı'nda da görev alan tecrübeli oyuncu burada 4 gol kaydetti.

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Maxi Gomez’i fırtına kaptı
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