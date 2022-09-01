Maxi Gomez’i fırtına kaptı

Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrası forvet arayışlarına başlayan Trabzonspor, dün sürpriz bir hamle yaptı ve rotasını Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre meşgul eden Maxi Gomez çevirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayını alan bordo-mavili yönetim, 26 yaşındaki Uruguaylı golcü için hemen girişimlere başladı.Fırtına, Gomez transferinde kısa sürede mutlu sona ulaştı.Trabzonspor'un, tecrübeli futbolcu için İspanyol kulübü Valencia'ya, 4 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonaki satıştan pay ödeyeceği belirtildi. Mukavelede bonusların da olduğu vurgulandı.Yıldız oyuncu özel uçakla bugün Trabzon'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 4 sezondurGomez, Valencia'nın pazartesi günü evinde oynadığı son maçında statta ailesiyle veda fotoğrafları çektirirken Fenerbahçe yerine Trabzon'un yolunu tuttu. İspanya'da Celta Vigo ile Valencia formaları giyen yıldız futbolcu, La Liga serüvenindeUruguay Milli Takımı'nda da görev alan tecrübeli oyuncu burada 4 gol kaydetti.