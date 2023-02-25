Mevkiler yine karıştı!

Basel karşısında sağ bek Peres kulübede kalırken, stoper Bartra onun yerine oynadı. Sol bekte ise sağ ayaklı Larsen sahadaydı
Trabzonspor'un Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattığı maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi şaşkınlık yaşattı. Bir süre önce "Heroyuncuyu kendi mevkiindeoynatacağız" diyen 59 yaşındaki çalıştırıcı, Basel karşısında kendisiyle çelişti. Deneyimli teknik adam, sağ bek Bruno Peres'i kulübede oturturken, mevkidaşı Larsen'i sol bekte kullandı. Sağ bekteise stoper Bartragörev yaptı. Visca'nın sakatlığı sonrası sağ kanatta bu sezon bir türlü aradığı ismi bulamayan ve Abdülkadir Ömür'e görev veren tecrübeli hoca, "Bu durumÖmür'ün performansının geriyegitmesine neden oldu" itirafında bulunmuştu. Ancak Avcı,Basel maçında yine sağ kanattaAbdülkadir ile maça başladı.
GÖZLER MARKOVİC'TE Bordo-mavililerin G.Antep'ten kadrosuna kattığı Lazar Markovic takıma da ilaç olacak. Sırp oyuncunun, Visca sonrasında büyük sorun yaşanan sağ kanatta forma giymesi beklenirken yerli statüsünde sayılması da Abdullah Avcı'nın elini güçlendirecek.
SAĞDA SIFIR KATKI
Bu sezon 31 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 3 farklı mevkide forma giydi. 10 numara ve merkez orta saha bölgesinde oynadığında 1 gol-2 asist üreten milli oyuncu, sağkanattaki 16 maçındaskora katkı sağlayamadı.
VİSCA ERKEN DÖNÜYOR
Üç ay sahalardan uzak kalması beklenen Edin Visca tedaviye olumlu yanıt verdi ve dönüş süresi kısaldı. Boşnak oyuncunun gelecek hafta Ümraniye maçında kadroya girecek duruma geleceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun, Ümraniye karşılaşmasında kulübede oturması, Markovic de cezalı olduğu için sağ kanatta Abdülkadir Ömür'ün oynaması planlanıyor.