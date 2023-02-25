Mevkiler yine karıştı!

Trabzonspor'un Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattığı maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi şaşkınlık yaşattı. Bir süre öncediyen 59 yaşındaki çalıştırıcı, Basel karşısında kendisiyle çelişti. Deneyimli teknik adam, sağ bek Bruno Peres'i kulübede oturturken, mevkidaşı Larsen'i sol bekte kullandı.Visca'nın sakatlığı sonrası sağ kanatta bu sezon bir türlü aradığı ismi bulamayan ve Abdülkadir Ömür'e görev veren tecrübeli hoca,itirafında bulunmuştu.G.Antep'ten kadrosuna kattığı Lazar Markovic takıma da ilaç olacak. Sırp oyuncunun, Visca sonrasında büyük sorun yaşanan sağ kanatta forma giymesi beklenirken yerli statüsünde sayılması da Abdullah Avcı'nın elini güçlendirecek.Bu sezon 31 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 3 farklı mevkide forma giydi. 10 numara ve merkez orta saha bölgesinde oynadığında 1 gol-2 asist üreten milli oyuncu,Üç ay sahalardan uzak kalması beklenen Edin Visca tedaviye olumlu yanıt verdi ve dönüş süresi kısaldı. Boşnak oyuncunun gelecek hafta Ümraniye maçında kadroya girecek duruma geleceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun, Ümraniye karşılaşmasında kulübede oturması, Markovic de cezalı olduğu için sağ kanatta Abdülkadir Ömür'ün oynaması planlanıyor.