Muhteşem dörtlü

Ligde 2'de 2 ile başlayarak taraftarını mutlu eden Trabzonspor, bugün sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Aldığı galibiyetlerle moral bulan bordo-mavililer, çıkışını Akdeniz ekibinin önünde de sürdürmek istiyor. Teknik direktör Fatih Tekke, kadroda tek değişikliğe gidecekKasımpaşa müsabakasına yedek başlayan Ukraynalı yıldızZirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen Fırtına'nın geride kalan iki maçtaki savunma kurgusu istikrarlı bir grafik çizdi.Sağ bekte Wagner Pina performansıyla beklentileri karşılarken Stefan Savic iyi bir başlangıç yaptı. Arseniy Batagov, çıkışını sürdürürken Mustafa Eskihellaç ise hem sol bekte hem de ofansta takımın en önemli silahı haline geldi.