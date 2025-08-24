Muhteşem dörtlü

Ligde 2'de 2 ile başlayarak taraftarını mutlu eden Trabzonspor, bugün sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Aldığı galibiyetlerle moral bulan bordo-mavililer, çıkışını Akdeniz ekibinin önünde de sürdürmek istiyor. Teknik direktör Fatih Tekke, kadroda tek değişikliğe gidecek.
Kasımpaşa müsabakasına yedek başlayan Ukraynalı yıldız Zubkov, Edin Visca'dan formayı alarak sağ kanada geçecek.
Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen Fırtına'nın geride kalan iki maçtaki savunma kurgusu istikrarlı bir grafik çizdi. Hiç gol yemeyen defans hattının Antalya maçında da görev yapması bekleniyor.
Sağ bekte Wagner Pina performansıyla beklentileri karşılarken Stefan Savic iyi bir başlangıç yaptı. Arseniy Batagov, çıkışını sürdürürken Mustafa Eskihellaç ise hem sol bekte hem de ofansta takımın en önemli silahı haline geldi.