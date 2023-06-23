Ödemeler ay sonunda

BORDO-MAVİLİLERDE bu ay içinde yapılması gereken yaklaşık 17 milyon Euro'luk ödeme kapsamında oyuncuların önemli bir bölümü de alacaklarının tahsili için ihtar göndermişti. Ancak yerliler ile yabancılardanvedışındaki tüm isimlerin paralarının tahsili için talepte bulunduğu belirtildi.scout ekibi, Romanya ve Gürcistan'ın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yerinden takip ediyor. Birçok maça farklı futbolcu izleme ekibinin gönderileceği ve burada daha önceden tespit edilen oyuncuların yanı sıraBu arada geçtiğimiz yılı Kasımpaşa'da kiralık geçiren Fode Koita, kadro dışı bırakıldı.