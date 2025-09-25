Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Olaigbe’ye terapi
Trabzonspor teknik heyeti, Belçikalı yıldız için düğmeye bastı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe'nin beklenen performansın altında kalması teknik heyeti harekete geçirdi. Oynanan 6 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Belçikalı sol kanat, şu ana kadar ne asist ne de gol katkısı sağlayabildi. Gerçek potansiyelini hâlâ sahaya yansıtamayan 22 yaşındaki oyuncuyla özel olarak görüşecek olan teknik direktör Fatih Tekke, öğrencisinden daha fazla sorumluluk almasını isteyecek. Olaigbe'nin kendisine olan güvenini artırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcının, hücumda böylece daha etkili olmayı hedeflediği öğrenildi.
