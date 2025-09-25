Olaigbe’ye terapi

Trabzonspor'un transfer döneminde 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe'nin beklenen performansın altında kalması teknik heyeti harekete geçirdi.Gerçek potansiyelini hâlâ sahaya yansıtamayan 22 yaşındaki oyuncuyla özel olarak görüşecek olan teknik direktör Fatih Tekke, öğrencisinden daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.