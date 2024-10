Olaylı maç için karar verildi

Trabzon'da 17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-F.Bahçe maçı sonrasında yaşanan kavgayla ilgili karar verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dosya üçe ayrıldı. Maç sonrasında yaşanan kavga için F.Bahçeli futbolcular Furkan Onur Akyüz, İsmail Yüksek ve İrfan Can Eğribayat'ın sahaya giren taraftarlara karşı kendilerini koruduğu belirtilerek takipsizlik kararı verildi. Futbolcular ve teknik heyetin de toplam 20 kişi ile müşteki olduğu uzlaştırma dosyasında Osayi ve Oosterwolde basit yaralama suçundan müşteki-şüpheli, İrfan Can Eğribayat ve Batshuayi ise basit yaralamadan şüpheli olarak yer alıyor. 100'e yakın taraftarın sahaya girdiği belirlenirken Osayi 2 kez, Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Batshuayi'nin eylemlerinden dolayı uzlaştırma sürecine başvuruldu. Sahaya giren maskeli Hasan Çetinkaya'nın dosyası Osayi'ye karşı basit yaralama suçundan uzlaşma bürosuna gönderildi. Taraflar uzlaşma sağlayamazsa 4 futbolcu için basit yaralama suçundan hapis istemi ile dava açılacak.