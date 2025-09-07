Onana bitti bitiyor

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, yerli isimler Başakeşehir'den Muhammed Şengezer, Konya'dan Deniz Ertaş ve Kayserispor'dan Bilal Bayazit girişimlerinden sonuç alamamıştı.Yönetim, 29 yaşındaki file bekçisinin kiralık transferi için Manchester United ile sözlü anlaşma sağladı. Son kararı Kamerunlu kaleci verecek.Tekke, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kaleci transferi için "Maddi olarak 1 yıl kiralık bir kaleci olabilir" demişti.