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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Orsic artık fırtına!

YUNUS EMRE SEL
Orsic artık fırtına!

Bordo-mavililer, 30 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattı. Mislav Orsic’in kulübü Southampton’a 2.2 milyon Euro bonservis ödenecek

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok istediği sol kanat oyuncusu Mislav Orsic için uzun süredir yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 yaşındaki oyuncuyu Dinamo Zagreb'den 5 milyon 750 bin Euro'ya transfer eden Southampton, Trabzonspor'dan da 5 milyon Euro talep etti. Ancak Hırvat futbolcunun, bu süre içerisindeki dik duruşu nedeniyle İngilizler zaman içerisinde rakamı aşağı çekti ve 2 milyon 200 bin Euro'ya ikna oldu. Fırtına ayrıca Southampton'ı da bünyesinde bulunduran Sport Republic şirketi tarafından yönetilen Göztepe'ye, 19 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'i de sonraki satıştan yüzde 30 pay alma maddesiyle verdi.

3+1 YILLIK KONTRAT
3+1 senelik sözleşme imzalayan Orsic, birkaç gün içinde Trabzon'a gelecek. Öte yandan bordomavililer, daha önce anlaştığı 29 yaşındaki Yunan orta saha Kourbelis'in transferini de açıkladı.

KİMDİR?
Zagreb doğumlu olan Orsic, Hırvatistan dışında 5 farklı ülkede (İtalya, Slovenya, Güney Kore, Çin, İngiltere) forma giydi. Hırvatistan Milli Takımı ile 27 karşılaşmaya çıkıp 2 gol atarken, 8 de asist yaptı. 6'sı Dinamo Zagreb'de, 1'i de Güney Kore'de toplam 7 kupa kazandı. 1.79 cm. boyundaki Orsic, sağ ayaklı olmasına rağmen ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor.

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Orsic artık fırtına!
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