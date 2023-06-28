Orsic artık fırtına!

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok istediği sol kanat oyuncusu Mislav Orsic için uzun süredir yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 yaşındaki oyuncuyu Dinamo Zagreb'den 5 milyon 750 bin Euro'ya transfer eden Southampton, Trabzonspor'dan da 5 milyon Euro talep etti.İngilizler zaman içerisinde rakamı aşağı çekti ve 2 milyon 200 bin Euro'ya ikna oldu. Fırtına ayrıca Southampton'ı da bünyesinde bulunduran Sport Republic şirketi tarafından yönetilen Göztepe'ye, 19 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'i de sonraki satıştan yüzde 30 pay alma maddesiyle verdi.3+1 senelik sözleşme imzalayan Orsic, birkaç gün içinde Trabzon'a gelecek.Zagreb doğumlu olan Orsic, Hırvatistan dışında 5 farklı ülkede (İtalya, Slovenya, Güney Kore, Çin, İngiltere) forma giydi. Hırvatistan Milli Takımı ile 27 karşılaşmaya çıkıp 2 gol atarken, 8 de asist yaptı. 6'sı Dinamo Zagreb'de, 1'i de Güney Kore'de toplam 7 kupa kazandı. 1.79 cm. boyundaki Orsic, sağ ayaklı olmasına rağmen ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor.