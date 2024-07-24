Parayı değil heyecanı seçti!

Trabzonspor sağ stoper bölgesinde uzun süre Samuel Gigot transferi ile uğraştıktan sonra ibresini bir anda Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'e çevirmişti.Yapılan pazarlıklar sonucunda önceki gece geç saatlerde üç yıllık sözleşme teklifini kabul eden Karadağlı oyuncu, Suudi Arabistan'dan çok daha yüksek rakamlı öneriler bulsa dadiyerek tercihini Fırtına'dan yana kullandı.Bugün İstanbul'a gelecek olan başarılı savunmacı, teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.Bu sözlerin de ikna sürecinde etkili olduğu ifade edilirken, oyuncunun gelir gelmez sağlık kontrolünden geçirileceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.1991'de Mojkovac'ta dünyaya gelen Savic, Sırbistan ekibi Borca'nın altyapısında futbola başladı.Partizan, Manchester City, Fiorentina gibi takımlarda da forma giyen Karadağlı tecrübeli stoper, 2015'te 12 milyon Euro'ya transfer olduğu Atletico Madrid'de 8 sene top koşturdu.Karadağ'da 6 kez sezonun oyuncusu ödülüne layık görülen Stefan Savic, Manchester City ile 1 Premier Lig ve 1 İngiltere Süper Kupası, Atletico Madrid ile 1 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası, Partizan ile de 1 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası kazandı.sezon 33 maça çıkan oyuncu, İspanyol ekibiyle sezon başı kampına katıldığı için fiziksel olarak hazır bir şekilde Trabzon'a gelecek.oldukça başarılı sezonlar geçiren başarılı stoper, La Liga'da 217 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Milli Takımı'nda 74 mücadeleye çıkan Savic, 9 kez ağları havalandırdı.