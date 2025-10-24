Rekora uçuyor!

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Eyüpspor maçına rekor hedefiyle çıkacak. Çaykur Rizespor filelerini de havalandırarak bordo-mavili formayla ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısını gösteren 31 yaşındaki forvet bu süreçte 5 kez ağları havalandırdı. Paul Onuachu, en son 2021-22 sezonunda Genk formasıyla art arda 4 maçta 7 gol kaydetmişti. 2.01'lik dev santrfor cumartesi günü Eyüpspor karşısında da fileleri sarsması halinde, Genk formasıyla 2020-2021 sezonunda yakaladığı 5 maçlık gol serisini tekrarlamış olacak. Onuachu, şu an ligde diğer forvetler arasında en fazla şut çeken futbolcu konumunda. Deneyimli oyuncu ayrıca rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ikinci santrfor olarak öne çıkıyor.

'HİÇBİR YERE GİTMİYORUM!'

ADI Avrupa'nın önemli kulüpleri ile anılan 23 yaşındaki stoper Batagov, transferiyle ilgili söylentilere açıklık getirdi. Ukraynalı yıldız, "Ben şu anda sadece sahaya, Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Başka bir takım ve lige gitmek gibi opsiyon ve düşüncem yok. Sadece işime, Trabzonspor için elimden gelenin en iyisini yapmaya konsantreyim. Burada olmaktan mutluyum" dedi. Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Batagov'un piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.