Sağ koridor ‘Can’lanacak

Trabzonspor transferde yeniden hızlanıyor… Kamp döneminde yaşanan şanssız sakatlıklar ve ayrılıklar sonrası takımın kadro kalitesini daha da artırmak isteyen yönetim, son olaraktransferini gerçekleştirmişti. Yönetim, daha önceden de temaslarda bulunulaniçin yeniden düğmeye bastı. Sağ kanatta hem bek hem de orta sahada katkı verebilen 21 yaşındaki oyuncu için kulübü Schalke 04 ile de masaya oturuldu. Kulübü ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu ikna etmeye çok yaklaşan bordo-mavililer, Alman ekibine teklifini iletti. Trabzon'un bu girişimiyle transferin bu kezya daolmak üzere tamamen kapatılacağı ifade edildi.BJELICA'NIN listesindeki Philip Zinckernagel yeniden gündemde. Olympiakos, daha önce 1.3 milyon Euro'luk teklifi kabul etmezken teknik direktör28 yaşındaki hücum oyuncusunu Orsic'in sakatlanması sonrası tekrar düşünen Fırtına, Danimarkalı futbolcu için teklifini yükselterek Yunan kulübünün kapısını çalacak.