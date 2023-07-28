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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Sağ koridor ‘Can’lanacak

YUNUS EMRE SEL
Sağ koridor ‘Can’lanacak

Trabzonspor, sağ bek ve sağ açıkta forma giyen Mehmet Can Aydın konusunda Schalke’ye son teklifini yapıp beklemeye geçti

Trabzonspor transferde yeniden hızlanıyor… Kamp döneminde yaşanan şanssız sakatlıklar ve ayrılıklar sonrası takımın kadro kalitesini daha da artırmak isteyen yönetim, son olarak Tochi Chukwuani transferini gerçekleştirmişti. Yönetim, daha önceden de temaslarda bulunulan Mehmet Can Aydın için yeniden düğmeye bastı. Sağ kanatta hem bek hem de orta sahada katkı verebilen 21 yaşındaki oyuncu için kulübü Schalke 04 ile de masaya oturuldu. Kulübü ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu ikna etmeye çok yaklaşan bordo-mavililer, Alman ekibine teklifini iletti. Trabzon'un bu girişimiyle transferin bu kez olumlu ya da olumsuz olmak üzere tamamen kapatılacağı ifade edildi.

ORSIC'İN YERİNE ZINCKERNAGEL!
BJELICA'NIN listesindeki Philip Zinckernagel yeniden gündemde. Olympiakos, daha önce 1.3 milyon Euro'luk teklifi kabul etmezken teknik direktör Diego Martinez'in oyuncuyu kamp sonrası kadroda düşünmemesi ile birlikte transfer yeniden alevlendi. 28 yaşındaki hücum oyuncusunu Orsic'in sakatlanması sonrası tekrar düşünen Fırtına, Danimarkalı futbolcu için teklifini yükselterek Yunan kulübünün kapısını çalacak.

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Sağ koridor ‘Can’lanacak
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