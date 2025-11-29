Şampiyonluğa doğru gidiyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Fatih Tekke ile birlikte genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro kurduklarını söyleyen Doğan'dan satır başları şöyle: "Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor'unu kurmak içindir. Takımımız, hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor. Bu da planlı kadro mühendisliğiyle ve doğru takviyelerle olacaktır. Çünkü biz günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya odaklandık. Son haftalarda tribünlerde de o özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı. Bu takımın en büyük gücü zaten o birliktir. Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur. Doğru yoldayız. Bu şehir, bu taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek."

Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından teknik adamlık kariyerinde önemli bir dönüm noktasına giriyor. 48 yaşındaki hoca, bugün Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak.