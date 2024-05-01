Şampiyonluk için her türlü hazırlığı yapıyoruz

3 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. Anlaştığımız futbolcular var. İsim söyleyemem. Amacımız, Boğaz'da bayrağımızın dalgalanmasıGenç oyuncular da gelecek, yatırımlık oyuncular da. Oyun felsefesimiz oturuyor. Bunu daha hızlı ve agresif yapacak bir takım oluşacakEğer Trabzonspor, bu kadar güçlü rakiplere karşı başarılara ulaşmak istiyorsa görüntüde değil, gönülden birlikte olmalıTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Transferde hızlı olduklarını söyleyen Doğan, "3 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. Anlaştığımız futbolcular var. İsim söylemem doğru olmaz.Tek amacımız, Boğaz'da bayrağımızın yeniden dalgalanması" dedi.Ekonomik sorunlara da dikkat çeken Doğan, "Maddi desteğe ihtiyacım yok. Manevi destek istiyorum.Ben bu borcu kapatmaya talibim. Zirveye oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. İçimizde çok güçlü olmalıyız. Hocayla başkan ilişkisi, oyuncularla ilişki, yöneticilerle ilişki, futbolcularla ilişki, taraftarla ilişki... Trabzonspor, bu kadar güçlü rakiplere karşı hak ettiği başarılara ulaşmak istiyorsa birlik olmalıyız." diye konuştu.Yabancı VAR'ın yanı sıra yabancı orta hakemin de mantıklı olduğunu ifade eden Başkan Doğan, şöyle konuştu: "Şunu net söyleyebilirim. Gerçekten hakem camiasının güvenilirliği konusunda tüm kulüplerimizin aklında bir sıkıntı olduğu net.VAR niye geldi, bu kadar maliyet niye yapıldı? Orta hakemler bazen açı anlamında göremeyebiliyor ya da kaçırabiliyor.Yabancı VAR mantıklı, yabancı orta hakem de mantıklı.Sonuçta insanların şu psikolojiden çıkması gerekiyor. Bunu tüm taraftarlar için söylüyorum. Kafada bir soru işareti olması sporun ruhuna aykırı."Gaziantep FK maçında 3 gol, 1 asistle şov yapan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen bir soruya Başkan Doğan şöyle cevap verdi:"Mendy ile alakalı bize gelen bir resmi teklif yok. Açıkçası şu anda Trabzonspor Kulübü'nün de Mendy'yi satmak gibi bir düşüncesi yok. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için yarışan bir Trabzonspor oluşturmak istiyoruz. Çok farklı bir teklif gelmediği müddetçe düşüncemiz net. Başka oyunculara teklifler var ama bunlar yılın sonunda hocamızla değerlendireceğimiz konular.""Aralık ayından itibaren hiçbir kulüp bunu konuşmazken, TFF'yi 5 kez ayrı ayrı istifaya davet etmiştik. Bu işi yapabildiklerini düşünmüyorum. Hâlâ da aynı yerdeyiz. Bizim talebimiz kongreye gidilmesi ya da bırakılmasıydı. Şu an 18 Temmuz'u bekliyoruz. Adayların kim olacağını, görüşlerini bilmediğimiz için bir yorum yapmayacağım. Trabzon-spor'un beklentisi yerine gelmiştir.""3 yıl önce idmana çıktığımda Ahmetcan'ı tanımıyordum. Sonra baktım, 'Buranın yüzü olması gerek' dedim. Ahmetcan'a formayı ben vermedim, o aldı. 18 maç oynadı, 9,5 milyon Euro'ya Ajax'a transfer oldu. Avrupa'nın akademisi en iyi olan takımı, Trabzonspor Akademisi'nden transfer yaptı. Şampiyonluk senesinde akademiden 6 tane oyuncu vardı. Biz bunu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz.""Avrupa'yı çok yakından takip ediyoruz. Özellikle Premier Lig'i. Manchester City'yi, Liverpool'u, Arsenal'i izliyoruz. İtalyan ekibi Inter farklı bir oyun oynuyor. Biz, şehrimizin çok kabul etmediği pas oyununu oynamaya devam edeceğiz. Buradaki amacımız, Trabzonspor'u anlatmak ki herkes, Avrupa'da da Trabzonspor'un ne olduğunu çok iyi biliyor. Çok net geri bildirimler alıyoruz."