Şampiyonluk için her türlü hazırlığı yapıyoruz

DOĞAN:
3 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. Anlaştığımız futbolcular var. İsim söyleyemem. Amacımız, Boğaz'da bayrağımızın dalgalanması
AVCI:
Genç oyuncular da gelecek, yatırımlık oyuncular da. Oyun felsefesimiz oturuyor. Bunu daha hızlı ve agresif yapacak bir takım oluşacak
DOĞAN:
Eğer Trabzonspor, bu kadar güçlü rakiplere karşı başarılara ulaşmak istiyorsa görüntüde değil, gönülden birlikte olmalı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Transferde hızlı olduklarını söyleyen Doğan, "3 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. Anlaştığımız futbolcular var. İsim söylemem doğru olmaz. Yeni sezonda taraftarlarımıza şampiyonluk sevincini yeniden yaşatmak için her türlü hazırlığımızı yapıyoruz.
Tek amacımız, Boğaz'da bayrağımızın yeniden dalgalanması" dedi.
BORCU KAPATMAYA TALİBİM
Ekonomik sorunlara da dikkat çeken Doğan, "Maddi desteğe ihtiyacım yok. Manevi destek istiyorum. Tabii ki transfer konuşacağız ama altyapıyı, ekonomik yapıyı da konuşmalıyız.
Ben bu borcu kapatmaya talibim. Zirveye oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. İçimizde çok güçlü olmalıyız. Hocayla başkan ilişkisi, oyuncularla ilişki, yöneticilerle ilişki, futbolcularla ilişki, taraftarla ilişki... Trabzonspor, bu kadar güçlü rakiplere karşı hak ettiği başarılara ulaşmak istiyorsa birlik olmalıyız. Görüntü değil, gönülden birlikte olmalıyız
" diye konuştu.
YABANCI ORTA HAKEM MANTIKLI
Yabancı VAR'ın yanı sıra yabancı orta hakemin de mantıklı olduğunu ifade eden Başkan Doğan, şöyle konuştu: "Şunu net söyleyebilirim. Gerçekten hakem camiasının güvenilirliği konusunda tüm kulüplerimizin aklında bir sıkıntı olduğu net. Trabzonspor'un başına da VAR'da akla hayale gelmeyecek şeyler geldi.
VAR niye geldi, bu kadar maliyet niye yapıldı? Orta hakemler bazen açı anlamında göremeyebiliyor ya da kaçırabiliyor. Hata herkes yapabilir ama VAR'ın başında olan birisinin görüntüyü defalarca oynatıp, başka karar veriyor olması mantıklı gelmiyor.
Yabancı VAR mantıklı, yabancı orta hakem de mantıklı. Bunlar Avrupa'da uygulanan şeyler.
Sonuçta insanların şu psikolojiden çıkması gerekiyor. Bunu tüm taraftarlar için söylüyorum. Kafada bir soru işareti olması sporun ruhuna aykırı."
BONSERVİS ZOR KİRALAYABİLİRİZ!
Gaziantep FK maçında 3 gol, 1 asistle şov yapan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen bir soruya Başkan Doğan şöyle cevap verdi: "Onuachu'nun kulübüyle (Southampton) görüşmelerimiz sürüyor. Onlar bonservisle satmak istiyor. Bizim de öyle bir maliyetin altına girmemiz zor. Tekrardan kiralama yönünde bir durum olabilir."
MENDY'Yİ SATMAK GİBİ BİR PLAN YAPMIYORUZ
ERTUĞRUL DOĞAN:
"Mendy ile alakalı bize gelen bir resmi teklif yok. Açıkçası şu anda Trabzonspor Kulübü'nün de Mendy'yi satmak gibi bir düşüncesi yok. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için yarışan bir Trabzonspor oluşturmak istiyoruz. Çok farklı bir teklif gelmediği müddetçe düşüncemiz net. Başka oyunculara teklifler var ama bunlar yılın sonunda hocamızla değerlendireceğimiz konular."
ŞU AN FEDERASYON İÇİN 18 TEMMUZ'U BEKLİYORUZ
ERTUĞRUL DOĞAN:
"Aralık ayından itibaren hiçbir kulüp bunu konuşmazken, TFF'yi 5 kez ayrı ayrı istifaya davet etmiştik. Bu işi yapabildiklerini düşünmüyorum. Hâlâ da aynı yerdeyiz. Bizim talebimiz kongreye gidilmesi ya da bırakılmasıydı. Şu an 18 Temmuz'u bekliyoruz. Adayların kim olacağını, görüşlerini bilmediğimiz için bir yorum yapmayacağım. Trabzon-spor'un beklentisi yerine gelmiştir."
3 YIL ÖNCE AHMETCAN'I HİÇ TANIMIYORDUM!
ABDULLAH AVCI:
"3 yıl önce idmana çıktığımda Ahmetcan'ı tanımıyordum. Sonra baktım, 'Buranın yüzü olması gerek' dedim. Ahmetcan'a formayı ben vermedim, o aldı. 18 maç oynadı, 9,5 milyon Euro'ya Ajax'a transfer oldu. Avrupa'nın akademisi en iyi olan takımı, Trabzonspor Akademisi'nden transfer yaptı. Şampiyonluk senesinde akademiden 6 tane oyuncu vardı. Biz bunu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz."
ŞEHRİN KABUL ETMEDİĞİ PAS OYUNUNA DEVAM
ABDULLAH AVCI:
"Avrupa'yı çok yakından takip ediyoruz. Özellikle Premier Lig'i. Manchester City'yi, Liverpool'u, Arsenal'i izliyoruz. İtalyan ekibi Inter farklı bir oyun oynuyor. Biz, şehrimizin çok kabul etmediği pas oyununu oynamaya devam edeceğiz. Buradaki amacımız, Trabzonspor'u anlatmak ki herkes, Avrupa'da da Trabzonspor'un ne olduğunu çok iyi biliyor. Çok net geri bildirimler alıyoruz."