Sanches fırtına’ya tutuldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta sahasını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmeye hazırlanıyor. Renato Sanches'i kadrosuna katmak için bir süredir PSG ile görüşen bordomavililer, pazarlıklarda sona geldi. L'Equipe, geçen sezon Benfica'da kiralık oynayan 28 yaşındaki Portekizli orta sahaya Panathinaikos'un da teklifte bulunduğunu, ancak oyuncunun kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediğini yazdı. Trabzonspor, son pürüzleri de giderdikten sonra Sanches'i kiralık olarak kadrosuna katacak.Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu.