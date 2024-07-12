Takıma 2-3 isim daha katılacak

Trabzonspor'un Macaristan kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Abdullah Avcı, son zamanların en keyifli hazırlık dönemini geçirdiklerini dile getirdi. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren deneyimli hoca, "Forvet, stoper ve orta sahaya takviye planlıyoruz. Yerli havuzu dar, kolay da olmuyor. Ayrıca yabancıda sayısal durumun netlik kazanması gerekiyor. Mevcuttan biri çıkıp, açık kapatırsa 2 tane oyuncu alırız.Muhammed Cham transferi kulübünün istediği rakam çok yüksek olduğu için şu anda durdu" ifadelerini kullandı.transferini ilk açıkladığı isim olan Denis Draguş, bugün Macaristan kampına katılacak. Romanya Milli Takımı ile EURO 2024'te boy gösteren ve sonrasında izin yapan 25 yaşındaki yetenekli oyuncunun, yeni takım arkadaşları ve teknik heyetle tanışmasının ardından bordo-mavili forma ile ilk idmanına çıkması bekleniyor. Turnuvada Romanya Milli Takımı ile 4 maçta forma giyen Draguş, 1 gol attı.Geçtiğimizsezonu Süper Lig'de 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Trabzonspor'da gözler 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakiplere çevrildi. Ruzemberok (Slovakya)- Tobol (Kazakistan) mücadelesinden gelecek takımla eşleşecek olan bordo-mavililer, iki ekibin dün oynadığı müsabakayı mercek altına aldı. Avcı'nın yardımcılarını maçı izlemek için görevlendirdiği kaydedildi. Trabzonspor, Avrupa'daki ilk sınavını 25 Temmuz'da deplasmanda ve 1 Ağustos'ta sahasında verecek.