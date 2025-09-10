Taraftar çıldırdı Onana’yı bekliyor

Trabzonspor taraftarı heyecan içinde yeni kalecisini bekliyor. Bordo-mavili taraftarlar, Manchester United'dan kiralanan ve 9 kişilik bir ekiple Fransa'dan özel uçakla gelecek
Kamerunlu eldivene unutamayacağı bir gün yaşatmaya
kararlı. Büyük bir kalabalığın havalimanında olacağı ve yıldız futbolcu tesislere gidene kadar konvoyla takip edileceği öğrenildi.
Meşale ve pankartlar da Andre Onana için hazırlanmış durumda. Tecrübeli kalecinin, ayağının tozuyla yarın akşam ilk antrenmanına çıkması bekleniyor. Onana, cuma ve cumartesi günü yapılacak çalışmaların ardından Fenerbahçe maçı kafilesinde olacak ve ilk sınavını Kadıköy'de verecek.
Bir diğer yeni transfer Muçi de pazar günü 11'de sahaya çıkacak.