Taraftar çıldırdı Onana’yı bekliyor

Trabzonspor taraftarı heyecan içinde yeni kalecisini bekliyor. Bordo-mavili taraftarlar,Kamerunlu eldivenekararlı. Büyük bir kalabalığın havalimanında olacağı veMeşale ve pankartlar da Andre Onana için hazırlanmış durumda. Tecrübeli kalecinin, ayağının tozuyla yarın akşam ilk antrenmanına çıkması bekleniyor. Onana,Bir diğer yeni transfer Muçi de pazar günü 11'de sahaya çıkacak.