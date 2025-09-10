Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Taraftar çıldırdı Onana’yı bekliyor
Giriş Tarihi: 10.9.2025

Bordo-mavililer, yarın Trabzon’a gelecek yeni kaleci için muhteşem bir karşılama hazırlıyor

Trabzonspor taraftarı heyecan içinde yeni kalecisini bekliyor. Bordo-mavili taraftarlar, Manchester United'dan kiralanan ve 9 kişilik bir ekiple Fransa'dan özel uçakla gelecek Kamerunlu eldivene unutamayacağı bir gün yaşatmaya kararlı. Büyük bir kalabalığın havalimanında olacağı ve yıldız futbolcu tesislere gidene kadar konvoyla takip edileceği öğrenildi. Meşale ve pankartlar da Andre Onana için hazırlanmış durumda. Tecrübeli kalecinin, ayağının tozuyla yarın akşam ilk antrenmanına çıkması bekleniyor. Onana, cuma ve cumartesi günü yapılacak çalışmaların ardından Fenerbahçe maçı kafilesinde olacak ve ilk sınavını Kadıköy'de verecek. Bir diğer yeni transfer Muçi de pazar günü 11'de sahaya çıkacak.

