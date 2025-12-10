Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Tekke ‘büyük’ şanssızlığı bitirecek!
Giriş Tarihi: 10.12.2025

YUNUS EMRE SEL
Süper Lig'de 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, hafta sonu Beşiktaş ile sahasında yapacağı müsabakada teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almaya çalışacak. Bordo-mavililer, 48 yaşındaki çalıştırıcının döneminde büyük rakipleriyle ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 5 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçları Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynayan bordo-mavili takım, Fatih Tekke ile ilk kez üç büyük rakibi içinde yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek ve şanssızlığı bitirerek şampiyonluk yolundaki iddiasını göstermeye çalışacak.
