Tekke’nin zor kararı!

Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak çıkışını sürdüren Trabzonspor, bugün Eyüpspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, bu karşılaşmayı da kazanarak zirve yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Karadeniz ekibinde maç öncesi sakatlığı bulunan Salih ve lisansı aktif edilmeyen Nwakaeme dışında eksik yok. Teknik direktör Fatih Tekke'yi, sakat oyuncuların geri dönmesi ve birçok oyuncunun form grafiğini artırması nedeniyle ilk 11'de oynatacağı ve hatta 21 kişilik kadroya alacağı oyuncuları belirleme konusunda zor kararlar bekliyor.

'DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYİN'

Orta sahada Okay-Muçi arasında bir karar verecek olan Tekke, Olaigbe ile Zubkov için de bir tercih yapacak. Muçi ve Zubkov'un bir adım önde olduğu öğrenildi. Ayrıca Sikan, Vişça, Cihan, Bouchouari ve Baniya gibi isimler de ilk 11'de şans bulmayı bekliyor. Teknik ekibin, futbolculardan oyun disiplinine bağlı kalmalarını ve tempoyu yüksek tutmalarını istediği öğrenildi. Bu müsabakayı kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkartmayı hedefleyen Trabzonspor'da Tekke'nin, girilen pozisyonların değerlendirilmesi konusunda daha fırsatçı olunmasını istediği de gelen haberler arasında.