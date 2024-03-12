Tiyatro tekrarlanmasın

F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Pendik karşılaşması sonrasında, Trabzonspor-F.Bahçe maçını işaret ederek yaptığı konuşmanın ardından bordo-mavililerden açıklama geldi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadele için, "Şampiyonun kim olacağı, kendi hedefleri doğrultusunda mertçe ve emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un umurunda değil"
ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:
'YILLARDIR ŞAMPİYONLUKLARIMIZ ÇALINDI'
"Takımın yöneticisi arkadaş, 'şapkadan tavşan çıkartma'
örneklemesi yaparak,
daha şimdiden hepimizin artık
alıştığı, MHK ve TFF'yi baskı altına alma
çalışmalarına başladı. Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Milleti kışkırtmayacaksın.
Trabzonspor yıllardır hakemlerin
verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden
mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır.
Hakemleri baskı altına almayı
adet edinerek şampiyonluğa
ulaşanların, özellikle de bu sezon
birçok maçını 'şapkadan çıkartılan
tavşan' ile kazananların,
utanmadan Trabzonspor maçında 'hakem hatası istemiyoruz'
çağrısı aslında 'bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin'
çığlığıdır. Yani
yeni bir tavşan beklentisidir.
'BASKIYA ASLA BOYUN EĞMEYİN'
TFF, atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsın. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz.
Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir."