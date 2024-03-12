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Giriş Tarihi: 12.3.2024

Tiyatro tekrarlanmasın

YUNUS EMRE SEL
Tiyatro tekrarlanmasın

“F.Bahçe’nin, MHK ve TFF’yi baskı altına alma çalışmaları başladı. ‘Bizi kurtarın, yarışın içinde tutun’ çığlığıdır bu”

F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Pendik karşılaşması sonrasında, Trabzonspor-F.Bahçe maçını işaret ederek yaptığı konuşmanın ardından bordo-mavililerden açıklama geldi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadele için, "Şampiyonun kim olacağı, kendi hedefleri doğrultusunda mertçe ve emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un umurunda değil" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

'YILLARDIR ŞAMPİYONLUKLARIMIZ ÇALINDI'
"Takımın yöneticisi arkadaş, 'şapkadan tavşan çıkartma' örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, MHK ve TFF'yi baskı altına alma çalışmalarına başladı. Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Milleti kışkırtmayacaksın. Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon birçok maçını 'şapkadan çıkartılan tavşan' ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında 'hakem hatası istemiyoruz' çağrısı aslında 'bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin' çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir.

'BASKIYA ASLA BOYUN EĞMEYİN'
TFF, atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsın. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir."
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Tiyatro tekrarlanmasın
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