Tiyatro tekrarlanmasın

F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Pendik karşılaşması sonrasında, Trabzonspor-F.Bahçe maçını işaret ederek yaptığı konuşmanın ardından bordo-mavililerden açıklama geldi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadele için,ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:"Takımın yöneticisi arkadaş,örneklemesi yaparak,daha şimdiden hepimizin artıkalıştığı, MHK ve TFF'yi baskı altına almaçalışmalarına başladı.Trabzonspor yıllardır hakemlerinverdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzündenmağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır.Hakemleri baskı altına almayıadet edinerek şampiyonluğaulaşanların, özellikle de bu sezonbirçok maçını 'şapkadan çıkartılantavşan' ile kazananların,utanmadan Trabzonspor maçındaçağrısı aslındaçığlığıdır. Yaniyeni bir tavşan beklentisidir.TFF, atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsın.Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir."