Trabzon kayıplarda!

Son 7 resmi maçında 1 galibiyet alabilen Trabzonspor’un, Kızılyıldız maçı öncesi keyfi kaçtı
10. dakikada kazanılan bir serbest vuruşta Rodrigues, yaklaşık 30 metreden jeneriklik bir duran top golüne imza attı:1-0. Golünardından yine çok kolay geçilenTrabzonspor orta sahasınedeniyle özellikle Onyekurubirçok pozisyon üretme girişiminde bulundu. Trabzonspor adına gol ise Gomez'in ceza sahası içerisinde yere düşürü-l mesiyle geldi. Penaltı atışında topun başına geçen Bakasetas, kaleciyle topu ayrı noktalara gönderdi:1-1. İkinci yarıda Bardhi yerine Abdülkadir, Gbamin yerine de Hamsik'i alarak başlayan Avcı'nın istediği oyun planı tutmadı. Hızlı bir geçişoyununda Ertaç'ın kalesinden çıkarak oyuna soktuğutop Ndiaye ile Trabzonspor kalesinde golle sonuçlandı:2-1. Oyunda kaldığı süre boyunca sayısız top ezen ve pozisyon harcayan Trezeguet'nin yerine oyuna sonradan giren Naci Ünüvar'ın jeneriklik asistiyle Umut, Trabzonspor'a beraberliği getiren golü attı: 2-2. Maçın genelinde oyuna hakim olan ve son dakikaya kadar galibiyeti isteyen taraf ev sahibiydi. Bu baskının sonucunda da 90+4'te Bjarnason'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Samet Akaydın ağlarla buluşturdu: 3-2.
BU NASIL BARAJ!
10. dakikada Emre Akbaba'nın yerde kaldığı faulde serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues yaklaşık 30 metreden kaleci Uğurcan'ı mağlup ederken bu golde Trabzonspor defansının kuramadığı baraj, taraftarı kızdırdı. Portekizli futbolcu, iki oyuncunun arasındaki boşluktan fileleri sarsarken bordo-mavili futbolseverler, "Nerede nasıl durulması gerektiğini bilmeyen futbolcular yüzünden golü yedik… Uğurcan bu nasıl baraj kurdurmak! Amatör takım böyle baraj kurdurmaz" yorumlarını yaptı.
SERİ BOZULDU
TRABZONSPOR, rakibi Adana Demirspor karşısındaki kaybetmeme serisini dün gece bozdu. Bordomavililer,Süper Lig'de9 kez karşılaştığı MaviŞimşekler'e ilk kezmağlup olurken, daha önceki maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
DORUKHAN'I UNUTMADI
Maxi Gomez'in kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un bu sezon ligdeki ilk penaltısını ağlarla buluşturdu. Süper Lig'de 18maç sonra fileleri sarsarakhasretini bitiren Yunanoyuncu, golünü sakatlığınedeniyle sezonukapatan takım arkadaşıDorukhanToköz'e armağan etti.