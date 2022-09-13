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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Trabzon kayıplarda!

YUNUS EMRE SEL
Trabzon kayıplarda!

Son 7 resmi maçında 1 galibiyet alabilen Trabzonspor’un, Kızılyıldız maçı öncesi keyfi kaçtı

10. dakikada kazanılan bir serbest vuruşta Rodrigues, yaklaşık 30 metreden jeneriklik bir duran top golüne imza attı:1-0. Golün ardından yine çok kolay geçilen Trabzonspor orta sahası nedeniyle özellikle Onyekuru birçok pozisyon üretme girişiminde bulundu. Trabzonspor adına gol ise Gomez'in ceza sahası içerisinde yere düşürü-l mesiyle geldi. Penaltı atışında topun başına geçen Bakasetas, kaleciyle topu ayrı noktalara gönderdi:1-1. İkinci yarıda Bardhi yerine Abdülkadir, Gbamin yerine de Hamsik'i alarak başlayan Avcı'nın istediği oyun planı tutmadı. Hızlı bir geçiş oyununda Ertaç'ın kalesinden çıkarak oyuna soktuğu top Ndiaye ile Trabzonspor kalesinde golle sonuçlandı: 2-1. Oyunda kaldığı süre boyunca sayısız top ezen ve pozisyon harcayan Trezeguet'nin yerine oyuna sonradan giren Naci Ünüvar'ın jeneriklik asistiyle Umut, Trabzonspor'a beraberliği getiren golü attı: 2-2. Maçın genelinde oyuna hakim olan ve son dakikaya kadar galibiyeti isteyen taraf ev sahibiydi. Bu baskının sonucunda da 90+4'te Bjarnason'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Samet Akaydın ağlarla buluşturdu: 3-2.

BU NASIL BARAJ!
10. dakikada Emre Akbaba'nın yerde kaldığı faulde serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues yaklaşık 30 metreden kaleci Uğurcan'ı mağlup ederken bu golde Trabzonspor defansının kuramadığı baraj, taraftarı kızdırdı. Portekizli futbolcu, iki oyuncunun arasındaki boşluktan fileleri sarsarken bordo-mavili futbolseverler, "Nerede nasıl durulması gerektiğini bilmeyen futbolcular yüzünden golü yedik… Uğurcan bu nasıl baraj kurdurmak! Amatör takım böyle baraj kurdurmaz" yorumlarını yaptı.

SERİ BOZULDU
TRABZONSPOR, rakibi Adana Demirspor karşısındaki kaybetmeme serisini dün gece bozdu. Bordomavililer, Süper Lig'de 9 kez karşılaştığı Mavi Şimşekler'e ilk kez mağlup olurken, daha önceki maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

DORUKHAN'I UNUTMADI
Maxi Gomez'in kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un bu sezon ligdeki ilk penaltısını ağlarla buluşturdu. Süper Lig'de 18 maç sonra fileleri sarsarak hasretini bitiren Yunan oyuncu, golünü sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan takım arkadaşı Dorukhan Toköz'e armağan etti.

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Trabzon kayıplarda!
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