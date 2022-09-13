Trabzon kayıplarda!

10dakikada kazanılan bir serbest vuruşta Rodrigues, yaklaşık 30 metreden jeneriklik bir duran top golüne imza attı:1-0.Trabzonspor adına gol ise Gomez'in ceza sahası içerisinde yere düşürü-l mesiyle geldi. Penaltı atışında topun başına geçen Bakasetas, kaleciyle topu ayrı noktalara gönderdi:1-1. İkinci yarıda Bardhi yerine Abdülkadir, Gbamin yerine de Hamsik'i alarak başlayan Avcı'nın istediği oyun planı tutmadı.Oyunda kaldığı süre boyunca sayısız top ezen ve pozisyon harcayan Trezeguet'nin yerine oyuna sonradan giren Naci Ünüvar'ın jeneriklik asistiyle Umut, Trabzonspor'a beraberliği getiren golü attı: 2-2.genelinde oyuna hakim olan ve son dakikaya kadar galibiyeti isteyen taraf ev sahibiydi. Bu baskının sonucunda da 90+4'te Bjarnason'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topu10. dakikada Emre Akbaba'nın yerde kaldığı faulde serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues yaklaşık 30 metreden kaleci Uğurcan'ı mağlup ederken bu golde Trabzonspor defansının kuramadığı baraj, taraftarı kızdırdı. Portekizli futbolcu, iki oyuncunun arasındaki boşluktan fileleri sarsarken bordo-mavili futbolseverler, "Nerede nasıl durulması gerektiğini bilmeyen futbolcular yüzünden golü yedik… Uğurcan bu nasıl baraj kurdurmak! Amatör takım böyle baraj kurdurmaz" yorumlarını yaptı.TRABZONSPOR, rakibi Adana Demirspor karşısındaki kaybetmeme serisini dün gece bozdu.daha önceki maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Maxi Gomez'in kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un bu sezon ligdeki ilk penaltısını ağlarla buluşturdu.