Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı transferi an meselesi

Şampiyonlar Ligi defterini kapatıp UEFA Avrupa Ligi'ne yelken açan Trabzonspor'da transfer çalışmalarında sona gelindi. Bordo-mavililer, 2019- 2020 sezonunda 16.5 milyon Euro bonservis bedeli + Edgar IE + bonuslar karşılığında Lille'e sattığı Yuzuf Yazıcı'yı tekrar renklerine bağlamak üzere...
Dün akşam Fransa Ligue 1'de oynanan ve 3-1 kazandıkları Ajaccio maçına ilk 11'de başlayıp, jeneriklik bir de gol atan 25 yaşındaki on numara için kiralama teklifini yapan bordo-mavililer, beklemeye koyuldu.
Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dün UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde yaptığı açıklamada, "1-2 yerli oyuncu daha alabiliriz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu sözlerin, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı için söylendiği iddia edildi.