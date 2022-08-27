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Giriş Tarihi: 27.8.2022 11:37 Son Güncelleme: 27.8.2022 11:41

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferi an meselesi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı transferi an meselesi

Trabzonspor, eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın... Lille'de forma giyen ve dün akşam Ajaccio maçında jeneriklik bir gol atan Yusuf Yazıcı için bordo-mavililer, Fransız kulübünden haber bekliyor. Transfer bugün sonuçlanabilir.

Şampiyonlar Ligi defterini kapatıp UEFA Avrupa Ligi'ne yelken açan Trabzonspor'da transfer çalışmalarında sona gelindi. Bordo-mavililer, 2019- 2020 sezonunda 16.5 milyon Euro bonservis bedeli + Edgar IE + bonuslar karşılığında Lille'e sattığı Yuzuf Yazıcı'yı tekrar renklerine bağlamak üzere...

Dün akşam Fransa Ligue 1'de oynanan ve 3-1 kazandıkları Ajaccio maçına ilk 11'de başlayıp, jeneriklik bir de gol atan 25 yaşındaki on numara için kiralama teklifini yapan bordo-mavililer, beklemeye koyuldu.

BAŞKAN AĞAOĞLU MESAJI VERDİ
Yusuf'un da Trabzonspor'da tekrar forma giyme isteğinin olduğu, bu nedenle bugün bu transferde olumlu bir sonuç çıkabileceği aktarıldı.

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dün UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde yaptığı açıklamada, "1-2 yerli oyuncu daha alabiliriz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu sözlerin, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı için söylendiği iddia edildi.

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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferi an meselesi
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