Trabzon’un huzuru bana çok iyi geldi

Pedro Malheiro, Türkiye'ye beklediğinden çok daha çabuk adapte olduğunu söyledi. Portekizli sağ bek, "İlk günden itibaren her şey harikaydı. Kısa sürede takıma alıştım ve kendimi sahada gösterdim. Trabzon'da kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. Bordo-mavili takımın bu sezon beklentilerin altında kaldığını dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor her zaman zirve için mücadele eden bir kulüp. Bu sezon bizim için bir geçiş yılı ama hedefimiz her zaman Avrupa kupalarına katılmak. Sezonun ikinci yarısında daha fazla maç kazanarak en üst sıralarda yer almak istiyoruz. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Malheiro, büyük şehirlerdeki hareketli yaşama kıyasla Trabzon'un daha huzurlu olduğunu ve bunun performansına olumlu yansıdığını da vurguladı.



HAT-TRICK EFSANEVİYDİ

O Jogo'ya konuşan Malheiro, Antalyaspor karşısında yaptığı hat-trick için "Benim adıma efsaneviydi. O günü asla unutmayacağım" değerlendirmesinde bulundu.



DAHA BÜYÜK LİGLERDE OYNAMAK İSTİYORUM

Malheıro, Trabzonspor'un kariyerinde önemli bir sıçrama noktası olduğunu vurgularken, "Avrupa kupalarında oynama fırsatı yakaladım, kendimi gösterebildim. Ama burada durmak istemiyorum. İngiltere, İspanya veya İtalya gibi liglerde oynamak en büyük hayalim. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.



TÜRKIYE'DE FUTBOL ÇOK FARKLI BİR ATMOSFER

PORTEKİZ ile Türkiye'deki futbol ortamını kıyaslayan Malheiro, tribünlerin tutkusundan etkilendiğini söyledi: "Türkiye'de futbol bambaşka bir seviyede. 2. ya da 3. Lig maçlarında bile 20 bin kişi tribünleri doldurabiliyor. Bu inanılmaz bir atmosfer. Böyle bir ortamda sahaya çıktığınızda ister istemez daha çok motive oluyorsunuz."