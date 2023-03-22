Trezeguet Kayseri maçına zor

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mahmoud Trezeguet, sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması sorunu yaşamıştı. Başarılı sol kanadın 3 hafta sahalardan ayrı kalması beklenirken yapılan son kontrollerle birlikte bu sürehaftaya çıktı. Milli aradan sonra oynanacak Kayserispor maçında da oynamama ihtimali bulunan oyuncunun bir hafta sonra hafif tempolu antrenmanlarla kendisini denemeye başlayacağı öğrenildi.Trezeguet dönene kadar Markovic'in bu bölgede kullanılması bekleniyor.SAKATLIĞI nedeniyle bu sezon ligde sadece 4 maçta forma giyebilen Dorukhan Toköz, izin alarak katıldığı milli takım kampında hafif tempolu da olsa topla çalışmalara başladı. 2 Eylül 2022'de çapraz bağ ve dış menisküs sakatlığı yaşayan Dorukhan, 2 kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Bu süreçte idman yapamayan Dorukhan, hafif tempolu olarak çalışmalarını yaparken 26 yaşındaki oyuncunun nisan ayında bordo-mavililer ile antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.