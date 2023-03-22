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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Trezeguet Kayseri maçına zor

YUNUS EMRE SEL
Trezeguet Kayseri maçına zor

Mısırlı oyuncunun ilk kontrollerde ‘3 hafta’ olarak öngörülen sakatlığı ‘5 haftaya’ çıktı

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mahmoud Trezeguet, sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması sorunu yaşamıştı. Başarılı sol kanadın 3 hafta sahalardan ayrı kalması beklenirken yapılan son kontrollerle birlikte bu süre 5-6 haftaya çıktı. Milli aradan sonra oynanacak Kayserispor maçında da oynamama ihtimali bulunan oyuncunun bir hafta sonra hafif tempolu antrenmanlarla kendisini denemeye başlayacağı öğrenildi. Trezeguet'nin yokluğunda Adana Demirspor maçında bu bölgede Enis Bardhi oynarken Makedon futbolcu beklenen performansı gösteremedi. Trezeguet dönene kadar Markovic'in bu bölgede kullanılması bekleniyor.

DORUKHAN TOKÖZ 198 GÜN SONRA DÖNDÜ
SAKATLIĞI nedeniyle bu sezon ligde sadece 4 maçta forma giyebilen Dorukhan Toköz, izin alarak katıldığı milli takım kampında hafif tempolu da olsa topla çalışmalara başladı. 2 Eylül 2022'de çapraz bağ ve dış menisküs sakatlığı yaşayan Dorukhan, 2 kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Bu süreçte idman yapamayan Dorukhan, hafif tempolu olarak çalışmalarını yaparken 26 yaşındaki oyuncunun nisan ayında bordo-mavililer ile antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

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Trezeguet Kayseri maçına zor
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