Trondsen 22 milyon TL’ye Trabzonspor’a veda etti

Trabzonspor, 2 sezondur kadrosunda bulunan Anders Trondsen ile 22 milyon TL karşılığında yollarını ayırdı. 17 Ağustos 2020'de 950 bin Euro karşılığında Rosenberg'den kadroya katılan Norveçli orta saha, ilk sezonunda çapraz bağlarının kopmasının ardından sahalardan uzak kalırken bir daha da toparlanamamıştı.