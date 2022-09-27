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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Trondsen 22 milyon TL’ye Trabzonspor’a veda etti

Trondsen 22 milyon TL’ye Trabzonspor’a veda etti
Trabzonspor, 2 sezondur kadrosunda bulunan Anders Trondsen ile 22 milyon TL karşılığında yollarını ayırdı. 17 Ağustos 2020'de 950 bin Euro karşılığında Rosenberg'den kadroya katılan Norveçli orta saha, ilk sezonunda çapraz bağlarının kopmasının ardından sahalardan uzak kalırken bir daha da toparlanamamıştı. Karadeniz ekibinde toplam 14 maçta sahaya çıkan oyuncu, A takım idmanlarına alınmazken Göteborg ile de prensip anlaşmasına varmıştı. 27 yaşındaki futbolcu alacaklarını isterken, sonunda el sıkışıldı ve şu açıklama yapıldı: "Oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 Euro tazminat ödenecektir."

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Trondsen 22 milyon TL’ye Trabzonspor’a veda etti
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