U19’da şampiyon Trabzonspor!

U19 Elit A Ligi'nin final maçında Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu. Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavilileri zafere taşıyan gollerikaydetti. Trabzonsporlu futbolcular mücadelenin ardından şampiyonluğu kolbastı oynayarak kutladı. Seremonide ise oyuncular, kupayı Trabzonspor Futbol A Takımı'nın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın elinden aldı. Fırtına yarı finalde Fenerbahçe'yi, Samsunspor ise Galatasaray'ı elemişti.