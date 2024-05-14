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Giriş Tarihi: 14.5.2024

U19’da şampiyon Trabzonspor!

U19’da şampiyon Trabzonspor!

Bordo-mavililer, U19 Elit A Ligi finalinde Samsunspor’u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Gençler, kupalarını Abdullah Avcı’nın elinden aldı

U19 Elit A Ligi'nin final maçında Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu. Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavilileri zafere taşıyan golleri Abdurrahman Bayram, Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Yiğit Kemal Turan kaydetti. Trabzonsporlu futbolcular mücadelenin ardından şampiyonluğu kolbastı oynayarak kutladı. Seremonide ise oyuncular, kupayı Trabzonspor Futbol A Takımı'nın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın elinden aldı. Fırtına yarı finalde Fenerbahçe'yi, Samsunspor ise Galatasaray'ı elemişti.
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U19’da şampiyon Trabzonspor!
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