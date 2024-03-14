Umarım hakem konuşulmaz

Bordo-mavililerin dünkü idmanı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ülkenin en önemli takımları olduğunu belirten deniyimli çalıştırıcı, "Daha önce birçok kez oynadılar, bundan sonra da karşılaşacaklar. Bu ne bir başlangıç ne de bir son. Taraftarımızı maça bekliyoruz.Hedeflerimizin içindeyiz, tek ihtiyacımız pozitif destek" dedi.Topun daha fazla oyunda kaldığı ve futbolun konuşulduğu bir müsabaka arzuladıklarını dile getiren deneyimli hoca, "Böyle olması güzel hikâyeler bırakıyor.Futbol tek yönlü değil, iki yönlü oynanıyor. Maçın içinde bile formasyonlar değişiyor. Trabzonspor büyük bir takım, savunmasını da hücumu da yapacak. Taçta ne yapacak, duran topta ne yapacak... Bunlara çalışıyoruz ve iyi şekilde hazırlanıyoruz.ifadelerini kullandı.Sakat oyuncuların durumları hakkında da bilgiler veren Abdullah Avcı, "Uğurcan'ı bizimle olacak gibi görüyorum. Yarın (Bugün) rakiple ilgili toplantı gerçekleştireceğiz. Karşılaşmayla ilgili analizlerimizi 2 günlük süreçte yapacağız. Orsic için cuma günü karar vereceğim. Temaslı oyunlara da girmeye başladı. Önceden sadece joker olarak kullanıyordum, şimdi çalışmalara katılıyor." şeklinde konuştu.