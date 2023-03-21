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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Veda listesi kabarık

YUNUS EMRE SEL
Veda listesi kabarık

Kiralık ve kontratı biten isimlerle yollar ayrılacak. Bonservis getirme ihtimali olan oyuncular da satış listesine koyulacak

Trabzonspor'da yönetim kurulu, sezon sonuna doğru takımın gelecek sezonki kadrosunun planlamasına başlayacak. Sözleşmesi sona erecek olan Marek Hamsik ile birlikte kiralık olarak takımda bulunan Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'da ayrıca yüksek ücret alan oyunculardan ayrılma isteği olanlara, teklif getirmeleri durumunda gerekli kolaylık sağlanacak. Bordo-mavili takımda sezon sonu itibarıyla Vitor Hugo, Bruno Peres ve Bakasetas gibi futbolculara teklif gelme ihtimali bulunuyor. Yönetim, bu isimlerden bonservis ücreti de kazanarak maaş dengesini yeniden kurmak istiyor. Şu an Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Fode Koita ile yollar kesinlikle ayrılacak, farklı takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncuların da raporları istenecek ve ona göre bir yol haritası belirlenecek.

Bakasetas için teklif bekleniyorteklif
29 yaşındaki Bakasetas'ın 1 sezon daha kontratı olsa da yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. 11 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Yunan futbolcu 3 milyon Euro'ya 30 Ocak 2021'de Alanyaspor'dan transfer edilmişti.

Visca ilk 11'e doğru
Edin Visca, izin verilen arada özel program hazırlattı. Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için çok yoğun bir şekilde çalışan Boşnak futbolcunun, milli maç arasının ardından 90 dakikayı kaldırabilecek seviyeye gelebileceği belirtildi. Sezon başından itibaren çok ciddi sakatlıklarla boğuşan Visca o dönem için, "O anlar duygusal olarak çok kötüydü. Ancak şu an geri döndüm ve her gün daha iyi nasıl olabilirim diye çalışıyorum" dedi.

Kulübeye takviye!
Takımı kongre sürecine kadar hazırlayacak Orhan Ak'ın teknik ekibine altyapıdan takviyeler geldi. Hasan Üçüncü ve Ali Bulut, dün çalışmalarına başlayan bordo-mavili takımın idmanında yer aldı. İki isim, bundan sonra Ak'ın ekibinde yer alacak.

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Veda listesi kabarık
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