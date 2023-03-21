Veda listesi kabarık

Trabzonspor'da yönetim kurulu, sezon sonuna doğru takımın gelecek sezonki kadrosunun planlamasına başlayacak.Trabzonspor'da ayrıca yüksek ücret alan oyunculardan ayrılma isteği olanlara, teklif getirmeleri durumunda gerekli kolaylık sağlanacak. Bordo-mavili takımda sezon sonu itibarıylagibi futbolculara teklif gelme ihtimali bulunuyor. Yönetim, bu isimlerden bonservis ücreti de kazanarak maaş dengesini yeniden kurmak istiyor. Şu anfarklı takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncuların da raporları istenecek ve ona göre bir yol haritası belirlenecek.29 yaşındaki Bakasetas'ın 1 sezon daha kontratı olsa da yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. 11 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Yunan futbolcu 3 milyon Euro'ya 30 Ocak 2021'de Alanyaspor'dan transfer edilmişti.Edin Visca, izin verilen arada özel program hazırlattı. Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için çok yoğun bir şekilde çalışan Boşnak futbolcunun, milli maç arasının ardından 90 dakikayı kaldırabilecek seviyeye gelebileceği belirtildi. Sezon başından itibaren çok ciddi sakatlıklarla boğuşan Visca o dönem için,dedi.Takımı kongre sürecine kadar hazırlayacak Orhan Ak'ın teknik ekibine altyapıdan takviyeler geldi. Hasan Üçüncü ve Ali Bulut, dün çalışmalarına başlayan bordo-mavili takımın idmanında yer aldı. İki isim, bundan sonra Ak'ın ekibinde yer alacak.