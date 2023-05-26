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Giriş Tarihi: 26.5.2023

Yapım aşamasında!

YUNUS EMRE SEL
Yapım aşamasında!

Hırvat hoca, performans üzerinden kalacak-gidecek listesi yaparken, yönetim de yüksek maliyetli oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor

Ligin bitimine sayılı günler kala Trabzonspor'da gelecek sezonun iskelet kadrosu oluşturuluyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın kafasında birçok isimle ilgili kararın şekillendiği bildirildi. Hırvat hocanın, soru işareti olan oyuncuları ise önümüzdeki hafta bordo-mavili yönetime sunacağı öğrenildi. Kiralık sözleşmesi bitecek Yusuf Yazıcı ve Gbamin ile yeni bir anlaşma yapılmayacak. Mukavelesi 30 Haziran'da sona erecek olan Marek Hamsik de takımdan ayrılacak. Yönetim, yüksek ücret alan futbolcuları da göndermeyi planlıyor. Bunların başında yıllık 2 milyon 150 bin Euro kazanan Denswil geliyor. 2 milyon 200 bin ödeme yapılan Marc Bartra ile 1 milyon 750 bin Euro alan ve beklentileri karşılayamayan Uruguaylı golcü Maxi Gomez'e uygun teklifler gelmesi durumunda Trabzonspor değerlendirmeye alacak. 1 milyon 550 bin Euro ödeme yapılan Trezeguet konusunda kararsız kalındığı ancak kulübe para kazandırırsa Mısırlı oyuncunun da gözden çıkarılacağı ifade edildi.

FIRTINA'YA SİBER SALDIRI
Mart ayında YouTube hesabı hacklenen Trabzonspor şimdi de siber saldırıya uğradı. Mesuda isimli siber suç çetesi dünyada birçok önemli firmaya saldırı gerçekleştirirken bunların içinde bordomavili takım da yer aldı. Oyuncu dataları ve kulüp finans dosyalarını ele geçiren çete bunları internet üzerinden satışa çıkardı. Kulüp yetkilileri yaptıkları temaslar sonucunda bu bilgilerin önemli bir bölümünü kurtarırken halen çalışmaların devam ettiği belirtildi

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Yapım aşamasında!
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