Yapım aşamasında!

Hırvat hoca, performans üzerinden kalacak-gidecek listesi yaparken, yönetim de yüksek maliyetli oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor
Ligin bitimine sayılı günler kala Trabzonspor'da gelecek sezonun iskelet kadrosu oluşturuluyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın kafasında birçok isimle ilgili kararın şekillendiği bildirildi. Hırvat hocanın, soru işareti olan oyuncuları ise önümüzdeki hafta bordo-mavili yönetime sunacağı öğrenildi. Kiralık sözleşmesi bitecek Yusuf Yazıcıve Gbamin ile yeni bir anlaşma yapılmayacak. Mukavelesi 30 Haziran'da sona erecek olan Marek Hamsik de takımdan ayrılacak. Yönetim, yüksekücret alan futbolcuları da göndermeyiplanlıyor. Bunlarınbaşında yıllık 2 milyon 150bin Euro kazanan Denswilgeliyor. 2 milyon 200 binödeme yapılan Marc Bartraile 1 milyon 750 bin Euro alanve beklentileri karşılayamayanUruguaylı golcü MaxiGomez'e uygun teklifler gelmesi durumunda Trabzonspor değerlendirmeye alacak. 1 milyon 550 bin Euro ödeme yapılan Trezeguet konusundakararsız kalındığı ancak kulübe para kazandırırsa Mısırlı oyuncunun da gözden çıkarılacağı ifade edildi.
FIRTINA'YA SİBER SALDIRI
Mart ayında YouTube hesabı hacklenen Trabzonspor şimdi de siber saldırıya uğradı. Mesuda isimli siber suç çetesi dünyada birçok önemli firmaya saldırı gerçekleştirirken bunların içinde bordomavili takım da yer aldı. Oyuncu dataları ve kulüp finans dosyalarını ele geçiren çete bunları internet üzerinden satışa çıkardı. Kulüp yetkilileri yaptıkları temaslar sonucunda bu bilgilerin önemli bir bölümünü kurtarırken halen çalışmaların devam ettiği belirtildi