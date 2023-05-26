Yapım aşamasında!

igin bitimine sayılı günler kala Trabzonspor'da gelecek sezonun iskelet kadrosu oluşturuluyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın kafasında birçok isimle ilgili kararın şekillendiği bildirildi. Hırvat hocanın, soru işareti olan oyuncuları ise önümüzdeki hafta bordo-mavili yönetime sunacağı öğrenildi. Kiralık sözleşmesi bitecekile yeni bir anlaşma yapılmayacak. Mukavelesi 30 Haziran'da sona erecek olande takımdan ayrılacak. Yönetim,uygun teklifler gelmesi durumunda Trabzonspor değerlendirmeye alacak. 1 milyon 550 bin Euro ödeme yapılanancak kulübe para kazandırırsa Mısırlı oyuncunun da gözden çıkarılacağı ifade edildi.Mart ayında YouTube hesabı hacklenen Trabzonspor şimdi de siber saldırıya uğradı. Mesuda isimli siber suç çetesi dünyada birçok önemli firmaya saldırı gerçekleştirirken bunların içinde bordomavili takım da yer aldı. Oyuncu dataları ve kulüp finans dosyalarını ele geçiren çete bunları internet üzerinden satışa çıkardı. Kulüp yetkilileri yaptıkları temaslar sonucunda bu bilgilerin önemli bir bölümünü kurtarırken halen çalışmaların devam ettiği belirtildi