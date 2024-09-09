Yeni dönem yeni kurallar

11 yıl sonra Trabzonspor'a dönen Şenol Güneş, göreve başlar başlamaz değişim hamlelerini de yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, başarı için gerekli gördüğü kanunları ilk günden hayata geçirdi. Takımdaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen Güneş, tesislerde ciddiyetsizlik istemediğini söyledi. 72 yaşındaki hoca, futbolcularınasözleriyle de yeni dönemdeki prensiplerini aktarmaya başladı. Milli takım arasında özellikle oyuncuların geçmiş sakatlık ve performans verilerini inceleyen Güneş'in, eksiği olan öğrencilerine özel program verdiği öğrenildi.Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın önümüzdeki hafta Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla ilgili Teknik Direktör Şenol Güneş'e yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Vardar, Güneş ile ilgili, "Umarım maçı kazanırız ve Şenol hocaya çifte mutluluk yaşatırız" demişti. Saral şu ifadeleri kullandı: "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Trabzonspor'un tarihinde özel bir yere sahiptir ve kulübün başarılarına büyük katkı sağlamış önemli bir futbol adamıdır. Hem oyunculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük döneminde Trabzonspor'un şampiyonluklarına imza atmıştır. Liderlik vasıfları, futbol zekası ve disiplinli yaklaşımıyla gerek saha içinde gerekse saha dışında örnek karakterdir. Beşiktaş'a teknik adamlığı döneminde şampiyonluklar yaşatmış Sayın Güneş'in bugün kendi evi ve takımıyla yeniden buluşmasını hazmedemeyen Vardar'ın korkusunu elbette anlıyoruz. Ancak buna gerek yoktu."Güneş için yarın imza töreni düzenlenecek. Trabzon'un sembol mekanlarından Ganita sahil alanında yapılması planlanan imza töreninde başkan Ertuğrul Doğan'ın da yer alması bekleniyor. İmza töreni programında hava durumuna göre de değişiklik yaşanabileceği öğrenilirken Güneş'in de sorulara yanıt vereceği düşünülüyor.