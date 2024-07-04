Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Yeniden şampiyon olmaya geldim
Giriş Tarihi: 4.7.2024

Yeniden şampiyon olmaya geldim

Yeniden şampiyon olmaya geldim
Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzalayarak tekrar renklerine bağladığı Nwakaeme, Macaristan'daki kampta açıklamalarda bulundu. Hazırlık sürecinin çok iyi geçtiğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Trezeguet, Orsic ve ben burada oynayabilecek kalitesini göstermiş oyuncularız. Rekabeti kendi açımızdan değil takım açısından değerlendiriyoruz. Taraftarımızı özledim. O atmosferi kazanma isteğini özledim. Herkes şampiyon olmak ister. Ben de yine şampiyon olmak isterim. Fırsat olursa iki elimle bunu kucaklamak isterim" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeniden şampiyon olmaya geldim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA