Yeniden şampiyon olmaya geldim

Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzalayarak tekrar renklerine bağladığı Nwakaeme, Macaristan'daki kampta açıklamalarda bulundu. Hazırlık sürecinin çok iyi geçtiğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Trezeguet, Orsic ve ben burada oynayabilecek kalitesini göstermiş oyuncularız. Rekabeti kendi açımızdan değil takım açısından değerlendiriyoruz.Herkes şampiyon olmak ister. Ben de yine şampiyon olmak isterim. Fırsat olursa iki elimle bunu kucaklamak isterim" diye konuştu.