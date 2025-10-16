Zubkov müjdesi

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 17 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Trabzonspor, ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bordo-mavililer, Karadeniz derbisini kazanıp yoluna kayıpsız devam etmeyi planlarken Oleksandr Zubkov'dan gelen haber teknik direktör Fatih Tekke'nin yüzünü güldürdü. Bu sezon ilk golünü attığı Kayserispor maçında kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Ukraynalı sağ kanat oyuncusunun, Rize deplasmanında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

SON ANTRENMANDA TAKIMLA ÇALIŞTI

Yaşadığı problem nedeniyle milli takımdan çıkarılan ve bordo-mavililerin idmanlarında yer almayan futbolcunun tedavisi tamamlandı. Oyuncu dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Zubkov'un, cumartesi günü oynanacak Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.