Alper imzaladı sıra Rondon’da

Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, sol bek CemaliSertel ve stoper SebastianHolmen'den sonra Alper Potuk'u da resmen kadrosuna kattı. Yeşil-mavililer, Ankaragücü'nden ayrılan 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Alper Potuk'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 2013- 2020 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Alper, geçen sezon gittiği Ankaragücü'nde 25 maçta 2 gol atıp, 3 asist yaptı. Rizespor, Çin Süper Ligi'nde forma giyen ve daha önce Malaga, Zenitve CSKA Moskova gibikulüplerde de boy gösteren31 yaşındaki santrforSalomon Rondon ile deel sıkıştı. Karadeniz ekibi, Volkan Şen'le de her konuda anlaşma sağladı.