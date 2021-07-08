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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Alper imzaladı sıra Rondon’da

Alper imzaladı sıra Rondon’da

30 yaşındaki yıldız oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Çaykur Rizespor, Venezuelalı ünlü golcü Salomon Rondon’la da anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, sol bek Cemali Sertel ve stoper Sebastian Holmen'den sonra Alper Potuk'u da resmen kadrosuna kattı. Yeşil-mavililer, Ankaragücü'nden ayrılan 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Alper Potuk'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 2013- 2020 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Alper, geçen sezon gittiği Ankaragücü'nde 25 maçta 2 gol atıp, 3 asist yaptı. Rizespor, Çin Süper Ligi'nde forma giyen ve daha önce Malaga, Zenit ve CSKA Moskova gibi kulüplerde de boy gösteren 31 yaşındaki santrfor Salomon Rondon ile de el sıkıştı. Karadeniz ekibi, Volkan Şen'le de her konuda anlaşma sağladı.

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Alper imzaladı sıra Rondon’da
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