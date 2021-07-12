Aslan’ın yeni gözdesi Lopes

İspanyol ekibi Sevilla’nın kiralık olarak göndermek istediği 25 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden sarı-kırmızılı yönetim, transfer için ilk teklifini sundu
Yerli takviyelerin ardından şimdi de kaliteli bir yabancı oyuncu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, RonyLopes'in peşine düştü. Sevilla'da sportif direktör Monchi'nin daha fazla şans bulabilmesi için kiralanmasını istediği Portekizli oyuncu için Aslan hemen devreye girdi. Asıl mevkii sağ kanat olan ancak sol ve forvetarkasında da görev yapan 25 yaşındakifutbolcu için ilk teklifini sunan sarı-kırmızılıyönetim, gelecek yanıtı bekliyor.
TRANSFERDE İKİ RAKİP VAR
2019'da Monaco'dan Endülüs ekibine 25 milyon Euro'ya giden Rony Lopes'i, Galatasaraydışında Benfica ve Sporting de kadrosundagörmenin hesaplarını yapıyor. Sevilla cephesi bu transferi hafta sonuna kadar netleştirip Lopes'in yeni takımına katılmasını istiyor.
CİMBOM'A İSPANYOL HAKEM
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 21 Temmuz'da deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacak G.Saray'ın maçını İspanyolhakem AlejandroHernandez'in yöneteceği açıklandı.
'GİDER MİYİM BEN DE BİLMİYORUM' GALATASARAY'IN göndermek istediği Radamel Falcao, ülke basınına konuştu. Kolombiyalı golcü, "River Plate'e transfer olur muyum, bilmiyorum. Galatasaray ile sözleşmem var ve bazen içinde bulunduğun durum sana öylece verilmez. Transfer olayı birazkarışık" ifadesini kullandı.
GALATASARAY ATİNA YOLCUSU HAZIRLIKLARINI sürdüren Galatasaraylı oyuncular dünkü idmanda ayak tenisi oynadı. Çok eğlenen sarı-kırmızılılarda kazanan ekip özel poz verdi. Bu arada Cimbom, yarınOlympiakos ile deplasmandaoynayacağı hazırlıkmaçı için bugün Atina'ya gidecek.