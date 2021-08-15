Stoperde hedef Boateng

Godin’den sonuç alamayan Beşiktaş, rotasını B.Münih’in kontratını tazelemediği yıldız stopere çevirdi
Bundesliga ekibi Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındakiGana asıllı Almanstoper Jerome Boateng için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılarda iki sezon önce forma giyen Kevin-Prince Boateng'inüvey kardeşi olan Jerome için şartlar zorlanacak. Kevin'in de Beşiktaş ile ilgili oldukça olumlu görüşlerini kardeşine aktardığı bildirildi. Hertha Berlin ve Hamburgsonrası, ManchesterCity ile üst düzey futbol kariyerineilk adımı atanBoateng, 2011-2021 arasında tam 10 yıl boyunca formasını terlettiği Bayern Münih'te sayısız kupa ve başarı elde etti.