39. İstanbul Maratonu başladı!

Anadolu yakasından start alan Avrupa yakasında son bulacak dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 15 kilometre ve 10 kilometre çipli koşular, 8 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı kategorilerinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan altın maratonlar listesinde bulunuyor.

125 BİN KİŞİ KOŞUYOR!

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na katılan sporcu sayısının bu sene 100'den fazla ülkeden yaklaşık 125 bin insan olması bekleniyor.Yaklaşık 25 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor.

86 ELİT ATLET YARIŞIYOR!

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda 86 elit atletin koşacağı bildirildi. Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Namibya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Fransa, Sırbistan ve Litvanya'dan gelecek elit atletler, maratonda ter döküyor.

Erkeklerde, en iyi derecesini 2 saat 6 dakika 10 saniye ile bu yıl nisan ayında yapan Kenyalı Paul Lonyangata favori isim olarak gösteriliyor. 2017 Paris Maratonu birincisi olan 1992 doğumlu Lonyangata'nın en yakın rakipleri, geçen senenin şampiyonu Azerbaycanlı Evans Kiplagat, Kenyalı atletler Jacob Kendagor ve Ezekiel Kemboi Omullo ile Etiyopyalı Bazu Worku olacak. Kişisel en iyi derecesine 2.09.22 ile 2011'de imza atan, geçen seneki İstanbul Maratonu'nu 2.13.30'luk zamanıyla ilk sırada bitiren Kiplagat, üst üste ikinci şampiyonluğunu arıyor.

1984 doğumlu Kendagor en iyi derecesi 2.07.33'ü bu yıl mart ayında Seul Maratonu'nda gerçekleştirdi. 2010 Berlin Maratonu'nda 2.05.25 ile kariyerinin en iyi derecesini elde eden 1990 doğumlu Worku, bu yıl Prag Maratonu'nu 2.08.48 ile tamamladı. 1987 doğumlu Omullo ise en iyi derecesini 2.08.55 ile 2016 Varşova Maratonu'nda kaydetti.

2000'li yılların başında 3 bin metre engelli branşındaki performansıyla dikkati çeken, 6 kez Altın Lig, 10 kez Elmas Lig galibiyetine imza atan ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda bronz madalyayı elde eden Kenyalı Paul Koech, kariyerinin ikinci maratonuna İstanbul'da çıkacak. Geçen nisanda Rotterdam Maratonu'nu 2.12.02 ile tamamlayan 1981 doğumlu atlet, Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

En iyi derecesini 2016 yılında 2.06.10 ile gerçekleştiren milli atlet Kaan Kigen Özbilen ile bu yıl Rotterdam'da 2.11.56 koşan milli sporcu Mert Girmalegesse de podyuma çıkmak için mücadele edecek isimler arasında yer alıyor.

Kadınlarda ise en iyi derecesini 2.20.59 ile bu yıl Paris Maratonu'nda ikinci sırayı alarak yapan Kenyalı atlet Agnes Jeruto Barsosio favori gösteriliyor. 1982 doğumlu atlet, geçen yıl İstanbul Maratonu'nu kazanmıştı. Barsosio'nun en yakın rakipleri ise Kenyalı atlet Visiline Jepkesho ile Etiyopyalı Letebrhan Haylay ve Meseret Mengistu.

1989 doğumlu Jepkesho, 2017 Paris Maratonu'nda 2.21.37 ile kariyerinin en hızlı derecesini gerçekleştirdi. 1990 doğumlu Haylay, en iyi derecesini 2.25.01 ile 2017 Dongying Maratonu'nda alırken, yaşıtı Mengistu da en iyi derecesini 2.23.26 ile 2015 Paris Maratonu'nda kaydetti.

ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULUYOR

Son yıllarda farklı konulara dikkati çekmek için koşulan İstanbul Maratonu'nun bu seneki teması çocuklar oluyor. 2015'te "Kadına şiddete dur de", 2016'da ise "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" temalarıyla gerçekleştirilen organizasyonun bu yılki sloganı, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" olarak belirlendi.

Sloganla, çocuklarla ilgili farkındalık oluşması gereken konulara dikkati çekmek, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak ve güzel şeylerle yönlendirmek amaçlanıyor. Ayrıca organizasyonun isim sponsoru Vodafone, halk koşusunun bitiş noktası olan Vodafone Park önünde kurulacak "Yarını Kodlayanlar" standına gelip kayıt yaptıran ilk bin çocuğa kodlama eğitimi verecek.

PARKURLAR

Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek. 42,195 kilometrelik maratonun startı saat 09.00'da verilecek. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Havuzlu Kavşak'tan geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Saat 09.00'da başlayan 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

10 kilometre koşusunda ise atletler yine köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü'nde, İstanbul Ticaret Üniversitesi önündeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

Öte yandan 42 kilometrelik tekerlekli sandalye yarışının startı da saat 08.45'te verildi.

ÖDÜL 1 MİLYON DOLAR

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara yaklaşık 1 milyon dolar ödül dağıtılacak. Maraton genel klasmanında toplamda 216 bin dolar ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.

Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek. Maraton zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak.

Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar ödül dağıtılacak. Bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için toplamda 6 bin dolar ödül verilecek. Tekerlekli sandalye kategorisinde verilecek toplam ödül 20 bin dolar olurken, Türk masterler kategorisinde 27 bin lira, en yaşlı sporcular için ise 2 bin lira toplam ödül belirlendi.

ÖLÇÜMLERİ SPOR İSTANBUL YAPACAK

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun zaman ölçümlerini Spor İstanbul ekipleri gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 9 bin görevli ve bin gönüllünün çalışacağı organizasyonda Spor İstanbul bünyesinde kurulan "Spor İstanbul Timing Ekibi" çip kontrollerini ve zamanlama ölçümlerini yapıyor.

MOBİL "TAVŞAN ATLET"

İstanbul Maratonu'nda koşacak elit atletlerin her kilometrede geçiş sürelerini gösteren bir uygulama hayata geçiriliyor. Spor İstanbul, Alman profesör Helmut Winter ile ABD'li profesör Sean Hartnett'i mobil "tavşan atlet" uygulaması için davet etti.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na yer alan elit ve tavşan atletlerin hedef koşu derecelerinin yarış öncesinde yüklenecek sistem araçları, sporcuların önünde ilerliyor. Atletler, her kilometredeki derecelerini bu araçtan görülebiliyor. Kendi performansını ile hedeflediği sürenin ne kadar önünde veya gerisinde olduğunu gören sporcular, temposunu düzenleme imkanına sahip olacak.

"YEŞİL MARATON" UNVANINA SAHİP!

Vodafone 39. İstanbul Maratonu, yine Dünya Maratonlar Birliğinin verdiği "Yeşil Maraton" unvanını taşıyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Yeşil Maraton" unvanıyla koşulacak İstanbul Maratonu'na katılacak sporcular, isteğe bağlı olarak 5 lira karşılığında "İstanbul Maratonu Hatıra Ormanı"na fidan bağışında bulundu.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda kullanılan su şişeleri, göğüs numaraları, poşet gibi materyaller geri dönüşüm malzemelerinden yapılırken, baskı materyalleri minimum seviyede tutuldu. Yarışı bitiren sporculara verilen çikolata ve muz gibi yiyeceklerin naylon poşetlerine bez veya doğada yüzde 100 çözülebilen poşetler kullanıldı.

Organizasyonda kullanılan araçların da çevre dostu özellikleri ön plana çıkıyor. Eşya otobüsleri için İETT'den doğal gaz ile çalışan otobüsler, kronometre araçları için de yüzde 100 elektrikle çalışan araçlar tedarik edildi. Ayrıca katılımcılar da toplu taşıma kullanmaya teşvik edildi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, organizasyon süresinde çıkan bütün atık malzemeleri toplayarak geri dönüşüme kazandıracak.

YOLLAR KAPATILDI

Vodafone 39. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar saat 04.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İstanbul Maratonu için aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatıldı. Organizasyon boyunca parkur ve parkura çıkan yollarda araç trafiği sağlanamıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanacak sürücüler, kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilebiliyor. Ayrıca vatandaşların halk koşusuna motosiklet, bisiklet, kaykay, paten gibi tekerlekli araçlarla katılmalarına izin verilmiyor.