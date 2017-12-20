IOC'den 2010'a dönük ceza

Sloven biatlet Teja Gregorin, doping yaptığı gerekçesiyle Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi.

2008 Pekin, 2012 Londra Yaz Olimpiyatları ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'ndan sonra 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini de yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Teja Gregorin'in cezalandırıldığını açıkladı.

Aktif spor hayatını noktalayan 37 yaşındaki Teja Gregorin'in vücudunda, yasaklı "GHRP-2 M2" maddesine rastlandı. IOC, yarıştığı 5 kategoride de madalya alamayan kadın biatlet Gregorin'in, Vancouver 2010'da elde ettiği derecelerin silinmesini kararlaştırdı.

Sloven sporcunun Soçi 2014'te bronz, 2009 ve 2012 Dünya Biatlon Şampiyonası'nda ise birer gümüş madalyası bulunuyor.