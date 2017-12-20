Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > IOC'den 2010'a dönük ceza

'den 2010'a dönük ceza

Doping yaptığı belirlenen Sloven sporcu Gregorin'in, 'ndaki dereceleri silindi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 17:14
IOC'den 2010'a dönük ceza

Sloven biatlet , doping yaptığı gerekçesiyle 'nın ev sahipliği yaptığı 'ndan diskalifiye edildi.

2008 Pekin, 2012 Londra Yaz Olimpiyatları ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'ndan sonra 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini de yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (), Teja Gregorin'in cezalandırıldığını açıkladı.

Aktif spor hayatını noktalayan 37 yaşındaki Teja Gregorin'in vücudunda, yasaklı "GHRP-2 M2" maddesine rastlandı. IOC, yarıştığı 5 kategoride de madalya alamayan kadın biatlet Gregorin'in, Vancouver 2010'da elde ettiği derecelerin silinmesini kararlaştırdı.

Sloven sporcunun Soçi 2014'te bronz, 2009 ve 2012 Dünya Biatlon Şampiyonası'nda ise birer gümüş madalyası bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
IOC'den 2010'a dönük ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN