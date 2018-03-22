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‘Bizi fena yendiler!’

Giriş Tarihi: 22.3.2018
‘Bizi fena yendiler!’
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekilleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özel Sporcular ile maç oynadı. 19 Mayıs Stadı dış sahalarda oynanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın başlama vuruşunu yaptığı müsabakada, Down Sendromlu Özel Sporcular, bakan ve milletvekillerini 9-4 mağlup etti. Karşılaşmayı hakemi Ali Palabıyık yönetti. Güzel görüntülere sahne olan bu çok özel karşılaşmanın ardından Bakan Bak, "Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız'la Avrupa Şampiyonası öncesi antrenman maçı yaptık. Bakan, milletvekili demediler bizi fena yendiler" ifadesini kullandı.
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