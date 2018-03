BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekilleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç oynadı. Ankara 19 Mayıs Stadı dış sahalarda oynanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın başlama vuruşunu yaptığı müsabakada, Down Sendromlu Özel Sporcular, bakan ve milletvekillerini 9-4 mağlup etti. Karşılaşmayı Süper Lig hakemi Ali Palabıyık yönetti. Güzel görüntülere sahne olan bu çok özel karşılaşmanın ardından Bakan Bak, "Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız'la Avrupa Şampiyonası öncesi antrenman maçı yaptık. Bakan, milletvekili demediler bizi fena yendiler" ifadesini kullandı.