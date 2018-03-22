Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekilleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu
Özel Sporcular Futsal Milli Takımı
ile maç oynadı. Ankara
19 Mayıs Stadı dış sahalarda oynanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın başlama vuruşunu yaptığı müsabakada, Down Sendromlu Özel Sporcular, bakan ve milletvekillerini 9-4 mağlup etti. Karşılaşmayı Süper Lig
hakemi Ali Palabıyık yönetti. Güzel görüntülere sahne olan bu çok özel karşılaşmanın ardından Bakan Bak, "Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız'la Avrupa Şampiyonası öncesi antrenman maçı yaptık. Bakan, milletvekili demediler bizi fena yendiler" ifadesini kullandı.