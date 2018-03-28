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Aslan’ı 5 sette geçen VakıfBank finalde

BAHADIR BEYARSLAN Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Aslan’ı 5 sette geçen VakıfBank finalde

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Final ikinci maçında VakıfBank, 'ı 3-2 yenerek seriyi 2-0 ile noktaladı. Ev sahibi, ilk seti 25-23 ile hanesine yazdırdı. Sakat olan Kosheleva ve Seda'dan yoksun olmasına rağmen Galatasaray, müthiş bir mücadele ile sonraki iki seti 26-24 ve 25-22 kazandı. Dördüncü sette de sarıkırmızılılar 24-21 öne geçerek üç maç puanı şansı yakaladı ama bunu kullanamadı. Nefes kesen seti 32-30 alan VakıfBank, çok daha moralli başladığı final setini de 15-8 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı ve finalde Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi oldu.

' , KAZANDIK'
?Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Galatasaray geçtiğimiz sezonki gibi oynadı. Hatasız, güçlü servis ve çok iyi servis karşılama ile oynadılar. Bizim için oldukça zorlu bir mücadele oldu. Ama bu maçı almayı başardığımız ve asla pes etmediğimiz için oldukça mutluyum. Muazzam bir maç oldu. Takımımız haklı bir sonuca başarılı bir mücadeleyle ulaştı" şeklinde konuştu.

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