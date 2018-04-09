Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda rekora koştular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu, dün Tarihi Yarımada'da koşuldu. Dünyanın en iyi 11 yarı maratonu arasına giren ve Altın Kategori'de yer alan organizasyonda 50'yi aşkın ülkeden 8 bin çipli sporcu daha sağlıklı bir yaşam için koştu. Organizasyonda 21 km erkeklerde Etiyopyalı atlet Amdework Walelegn, 0:59:50 ile birinci olurken, 1 saatin altına inen ilk sporcu oldu. Walelegn, geçen yıl 1.06.19'luk derecesiyle birinci olan İsmail Juma'ya ait rekoru geliştirirken, Türkiye sınırları içinde yapılan tüm yarı maratonlarda koşulan en iyi dereceye imza attı. Kaan Kigen Özbilen de 1:00:08'le üçüncü olurken Türkiye rekorunu kırdı. Özbilen böylece 1.00.16'lık derecesiyle Ali Kaya'ya ait olan rekoru 8 saniye geliştirdi. Kadınlarda birincilik ise 1:06:22'lik derecesiyle Etiyopyalı Ababel Yeshaneh'in oldu.

800 BİN TL ÖDÜL VERİLDİ

Dereceye girenlere yaklaşık 800 bin TL para ödülü verildi. Madalyaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

"İSTANBUL'UN MARKA DEĞERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone olarak, İstanbul'un marka değerini ve ülkemizdeki spor sevgisini önemsiyoruz. Spora bakışımızı yansıttığı ve Vodafone değerleriyle örtüştüğü için Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu destekliyoruz" dedi.

İSMAİL JUMA UNUTULMADI

Organizasyonda geçen yılın birincisi olan ve ülkesi Tanzanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İsmail Juma, bu seneki yarışta unutulmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, madalya seremonisi öncesi İsmail Juma anısına, takım arkadaşı Alicha Dosla Wema'ya plaket takdim etti.