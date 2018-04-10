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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ile arasındaki üçüncülük mücadelesi, yarın başlayacak. Peki saat kaçta hangi kanalda?

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 11:53
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki üçüncülük mücadelesi, yarın yapılacak derbiyle başlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak ve HD'den naklen yayınlanacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın üçüncülüğü elde edeceği eşleşmenin ikinci karşılaşması, 14 Nisan Cumartesi günü aynı salonda 'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren , ligi 5. basamakta tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor ile play-off çeyrek finalinde eşleşmiş ve rakibini 2-0 ile saf dışı bırakmıştı.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Galatasaray ise play-off çeyrek finalinde eşleştiği Halkbank'ı 2-1 ile geçmişti.

Yükseldikleri play-off yarı finalinde Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'ya, Galatasaray ise VakıfBank'a aynı skorla (2-0) elenmişti.

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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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