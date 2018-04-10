Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki üçüncülük mücadelesi, yarın yapılacak derbiyle başlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor HD'den naklen yayınlanacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın üçüncülüğü elde edeceği eşleşmenin ikinci karşılaşması, 14 Nisan Cumartesi günü aynı salonda Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren Fenerbahçe, ligi 5. basamakta tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor ile play-off çeyrek finalinde eşleşmiş ve rakibini 2-0 ile saf dışı bırakmıştı.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Galatasaray ise play-off çeyrek finalinde eşleştiği Halkbank'ı 2-1 ile geçmişti.

Yükseldikleri play-off yarı finalinde Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'ya, Galatasaray ise VakıfBank'a aynı skorla (2-0) elenmişti.